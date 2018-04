<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>La JSK, le MCA, l’USMH et l’USB sanctionnés de huis clos, 2 ans de suspension pour Koudri</span>

La commission de discipline, réunie mardi et mercredi, a infligé à la JS Kabylie 3 matchs à huis clos dont 1 avec sursis et au MC Alger 3 matchs à huis clos dont 2 avec sursis, suite aux incidents survenus lors de la demi-finale de Coupe d’Algérie disputée le 14 avril dernier au stade Hamlaoui de Constantine, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi.

Outre ces sanctions, la JSK a écopé d’une amende de 200.000 DA et 50.000 DA pour mauvaise organisation. De son côte, le MC Alger devra s’acquitter d’une amende de 200.000 DA. D’autre part, le joueur de l’USM Alger Hamza Koudri a été condamné à 2 ans de suspension dont 1 an avec sursis plus 150.000 DA d’amende pour «agression avec lésion corporelle envers le commissaire au match» CSC-USMA (2-1) de la 27e journée de Ligue 1 Mobilis. Le milieu international de l’USM Alger, Benguit Abderraouf, exclu lors de la même rencontre, a été suspendu 8 matchs dont quatre avec sursis pour «tentative d’agression envers officiels». Le joueur a écopé également d’une amende de 60.000 DA. Le défenseur international de l’USM Alger Abdellaoui Ayoub est sanctionné de 3 matchs dont 1 avec sursis plus 30.000 DA d’amende pour «voie de fait».

Par ailleurs, la commission de discipline a infligé à l’US Biskra 1 match à huis clos plus 200.000 DA d’amende pour «utilisation et jet de projectiles» (3e infraction). L’USM El-Harrach a été sanctionnée de 2 matchs à huis clos dont 1 avec sursis plus 200.000 DA d’amende pour «jet de projectiles entraînant des blessures de trois agents de sécurité» lors de la rencontre contre l’USM Bel-Abbès (0-1) de la 27e journée de Ligue 1. Enfin, le gardien du DRB Tadjenanet, Litim Oussama, exclu lors du match contre l’USMH de la 26e journée pour «voie de fait», est suspendu 3 matchs dont 1 avec sursis plus 30.000 DA d’amende.