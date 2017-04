<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis de football (mise à jour/23ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>La JSK pour la passe de trois, le MCA vise la place de dauphin</span>

La JS Kabylie tentera mardi face à l’USM Alger d’enregistrer son troisième succès de rang dans l’optique du maintien, alors que le MC Alger accueillera le MO Béjaia avec l’intention de l’emporter pour s’emparer de la deuxième place, à l’occasion de la mise à jour de la 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football.

La JSK (13e, 25 pts), qui reste sur deux succès de suite face au NA Hussein-Dey (2-1) et le CA Batna (1-0) compte bien rester sur cette dynamique face à l’USMA (4e, 35 pts) pour continuer sa mission de sauvetage. Eliminée en 16es de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine (CAF) par le tenant du titre, la JSK devra se méfier de la formation algéroise qui a souvent réussi ses sorties à Tizi-Ouzou. Une victoire de la JSK place les «Canaris» dans une position idéale pour quitter définitivement la zone rouge et continuer leur parcours en toute sérénité. De son côté, l’USMA aura à c£ur de revenir avec un bon résultat qui lui permettrait de rester au contact du peloton. Le MC Alger (3e, 37 pts), qui reste sur un match nul en déplacement face au MC Oran (0-0) aura une occasion de s’emparer seul de la deuxième place en accueillant la lanterne rouge le MO Béjaia (16e, 17 pts) dans un match qui devrait revenir, à priori, aux Algérois. Le «Doyen» qui joue sur les trois fronts : championnat, Coupe d’Algérie et Coupe de la Confédération, est appelé à retrouver des couleurs dans son antre du 5-juillet d’autant que la dernière victoire en championnat remonte au 13 novembre 2016 face au CS Constantine (2-1) dans le cadre de la 11e journée.

Depuis, les coéquipiers du capitaine Abderrahmane Hachoud ont enchainé les mauvais résultats dans leur stade historique, ce qui leur a coûté la place de leader perdue au profit de l’ES Sétif. Avec le déroulement de ces deux matchs de mise à jour mardi, il reste encore à apurer trois autres matchs le samedi 29 avril : MCO-JSK, USMA-CAB et JSS-MCA, avant la reprise de la compétition prévue le week-end (5 et 6 mai) avec la programmation de la 25e journée.