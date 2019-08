<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Justice à partir de Ouargla </span>:<br><span style='color:red;'>La Justice c’est aussi la prévention et la coercition</span>

En abordant tous ces aspects et en ne se contentant pas des questions en lien avec la lutte contre la corruption, M.Zeghmati délivre un message clair, à savoir que la Justice sera toujours derrière le crime quelque soit sa nature.

La Justice a la mission de punir les criminels, mais elle a également un autre rôle, celui de prévenir le crime sous toutes ses formes. C’est en substance, le message adressé, avant-hier, par le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, dans une allocution prononcée à Ouargla où il a présidé l’installation du nouveau président de la Cour de cette wilaya. Cette mission de prévention requiert, à en croire le ministre, un haut niveau de mobilisation. Pour le ministre, cette attitude qu’il voudrait voir se généraliser au sein de l’Institution judiciaire, est une condition sine qua non, à même de garantir au juge les conditions nécessaires pour l’accomplissement de son travail par mobilisation, M.Zeghmati entend le rassemblement «de tous les mécanismes de prévention et de coercition face à la criminalité, sous toutes ses formes, et ce dans le cadre du respect des droits et des libertés, notamment le droit à un procès équitable». Cette définition on ne peut plus concrète interpelle les juridictions à compétence territoriale élargie, fait dire au ministre que leur rôle est «capital en matière de lutte contre les différentes formes de criminalité à l’image de la contrebande, dont souffre le pays particulièrement dans les régions du sud et les zones frontalières».

Cela étant dit, le ministre de la Justice a abordé un autre sujet tout aussi central dans l’action de l’Institution qu’il dirige. Il s’agit du trafic de drogue, dont les dangers qu’il fait courir à la société ne sont pas à démontrer. Il a fait référence dans son discours aux nombreuses tentatives d’introduction de ces substances en grande quantité sur le territoire national. Il ne manquera pas, à ce propos, de mettre en exergue les efforts de toutes les volontés dévouées dans la société et des institutions en charge de la prévention et de la lutte contre la criminalité, le ministre a estimé nécessaire de conférer aux juridictions des prérogatives plus larges en matière de gestion des enquêtes et du renforcement de leurs composantes par de magistrats compétents dans les domaines en relation avec les différents aspects de la criminalité. «Afin de concrétiser cet objectif, des amendements doivent être introduits au Code de procédure pénale, notamment dans ses dispositions relatives à ces juridictions», a soutenu le ministre relevant la lourde responsabilité qui incombe aux magistrats aujourd’hui.

Sur un autre plan, M.Zeghmati a rendu hommage à l’Armée nationale populaire (ANP) pour son rôle capital dans la lutte contre les menaces criminelles tout au long de nos frontières. «Bien que ses valeureux enfants veillent sur sa sécurité et sa stabilité, l’Algérie a plus que jamais besoin de la vigilance de tout un chacun pour contrer les velléités de convoitise», a-t-il insisté. Cet hommage vient confirmer le rôle central que joue l’ANP dans la sécurisation du territoire et la protection de la société de divers crimes, dont celui du trafic de drogue, bien connu pour ses effets néfastes sur la jeunesse. Outre qu’il constitue un danger sur la santé morale et physique des individus, le trafic de drogue amène à la constitution de fortunes illégalement acquises reversées généralement dans le crime transnational, le terrorisme et également dans la criminalité de droit commun à l’intérieur du pays.

En fait, en abordant tous ces aspects et on ne se contentant pas des questions en lien avec la lutte contre la corruption, M.Zeghmati délivre un message clair, à savoir que la Justice sera toujours derrière le crime quelque soit sa nature.

Nadera Belkacemi