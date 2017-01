<span style='text-decoration: underline;'>Procédure judiciaire contre le général Nezzar à Genève</span>:<br><span style='color:red;'>La justice suisse classe l’affaire</span>

Le procureur fédéral a, sur le sujet, agit en homme de loi, loin de toute instrumentalisation politicienne. Il s’est appuyé pour rendre sa décision sur l’article 319 du Code de procédure pénale suisse.

Sous le coup d’une procédure judiciaire engagée par le parquet de Genève, sur la foi d’une plainte déposée par des activistes de l’Ex-FIS, le général à la retraite, Khaled Nezzar, a été totalement blanchi par la justice Helvétique. Avant même d’instruire l’affaire, datant de 5 années, le parquet suisse s’est résolu à prononcer une ordonnance de classement de l’affaire, à la faveur de Khaled Nezzar. Une source proche du général à la retraite a rendu publique la décision de la magistrature suisse, marquant la fin d’une mascarade de mauvais goût, dont l’objectif était prioritairement politique, histoire de rejeter la faute des crimes commis par les terroristes, durant les années 90, sur l’armée algérienne en traduisant en justice son premier responsable de l’époque.

La tentative de désinformation, qui aura duré cinq ans, a fini par trouver ses limites, puisque la justice suisse «a rejeté les plaintes des activistes de l’ex-parti extrémiste FIS (dissous), portées par l’ONG Trial, qui avaient intenté une action contre le général Nezzar», souligne la même source qui n’omet pas de relever le caractère ignoble de la démarche des prétendus plaignants.

Le procureur fédéral a, sur le sujet, agit en homme de loi, loin de toute instrumentalisation politicienne. Il s’est appuyé pour rendre sa décision sur l’article 319 du Code de procédure pénale suisse. Celui-ci stipule que «le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque aucun soupçon, justifiant une mise en accusation, n’est établi lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu, lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies», explique l’entourage du général à la retraite.

Ce classement vient mettre un terme final à une parodie politicienne «pourrie» qui entendait salir coûte que coûte l’image de l’Algérie et empêcher l’éclatement de la vérité sur ce qui s’est passé dans la guerre qu’avait mené les terroristes au peuple algérien. Les plaignants, «actionnés par les mêmes cercles anti-algériens, à partir de certaines capitales européennes, avaient été poussés à mener une action de propagande +retentissante+, alors que leurs méfaits continuent à discréditer l’Islam et à jalonner les soulèvements dans les pays arabes», souligne la même source. Ces activistes «croyaient pouvoir, ainsi, réussir un coup d’éclat pour rattraper l’échec cuisant qu’ils avaient essuyé devant les juridictions françaises à Paris, dix-huit ans plus tôt», ajoute-t-on, marquant ainsi une autre victoire à l’actif de l’Algérie contre les forces de l’obscurantisme. Ces derniers tentent encore, à travers certains médias étrangers et leur relais, en Algérie, à falsifier l’histoire immédiate du pays et réduire son combat contre le terrorisme à sa plus simple expression.

Il va de soi que leur objectif est de casser l’unité du pays pour l’ajouter à la liste des «révolutions» arabes. Si dans le passé, ils bénéficiaient de l’ignorance de certains hommes de justice occidentaux, avec cette ordonnance de classement, ils perdent cet avantage qu’ils avaient.

Smaïl Daoudi