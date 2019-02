<span style='text-decoration: underline;'>Collecte des signatures pour le candidat Bouteflika </span>:<br><span style='color:red;'>La Kasma FLN de Gambetta inaugure la campagne</span>

Les militants FLN de la Kasma “quatre’’ de Gambetta, ont inauguré la campagne de signatures des formulaires des élections. En effet, ils étaient des centaines de militants, militantes et élus FLN, à leur tête le coordinateur du parti FLN à Oran, monsieur Aoued Mohamed qui sont entrés au siège de l’antenne de l’APC de Haï Seddikia en criant des slogans pro-Bouteflika et en brandissant des portraits du candidat FLN avec des panneaux d’écriture. Puis, sont ressortis devant l’esplanade de l’antenne de la Mairie pour crier des slogans de soutien au candidat FLN monsieur Bouteflika Abdelaziz. Le coordinateur du FLN à Oran, monsieur Aoued Mohamed, devait dire quelques mots aux présents et aux reporters de chaînes TV sur ce premier rassemblement des militants et élus FLN. La Kasma quatre a été choisie pour le lancement de cette campagne que nous débutons aujourd’hui et ainsi toutes les autres Kasma sont concernées par cet événement. Et ainsi, ça a bien commencé pour nous. Tout le monde est conscient de la tâche qui attend nos militants, pour soutenir le candidat FLN pour ce cinquième mandat avec ce début de l’ouverture des signatures de formulaires… L’ambiance des élections vont s’accaparer l’actualité des Algériens.

Adda.B