La grève des médecins résidents se poursuit et devient ridicule et irresponsable de plus en plus. En effet, ces derniers ont cru offrir un cadeau à la tutelle en décidant de reprendre leur service de garde le 3 juin, avant de changer d’avis et de refuser de «se soumettre» à ce devoir, invoquant le fait que le ministère ne les a même pas contactés pour discuter de leur décision.

Un comportement qui renseigne sur le niveau auquel nous faisons face avec ces grévistes qui ont totalement oublié le malade et ne sont obnubilés que par le ministère et ce qu’il va dire ou décider. Un entêtement qui a fini par user les Algériens et même beaucoup de médecins résidents qui ont fini par saisir l’absurdité de ce débrayage qui ne veut pas prendre fin. Et ce qui devient de plus en plus étrange c’est cette posture choisie par les chefs du Camra qui ne veulent pas négocier, ou tout au moins ils donnent cette impression, mais veulent tout avoir. Un ensemble de revendications qui pour eux ne se négocie pas et doit être accepté en totalité par la tutelle. Sauf que ça ne marche pas comme ça et le dialogue est avant tout une solution médiane, un compromis qui garantit l’intérêt de toutes les parties et n’en lèse aucune.

Mais, au fil du temps, la belle façade d’unité affichée par le Camra, commence à donner des signes de fatigue et de fissures. En effet, les leaders, à trop tirer sur la corde, ont fini par l’abîmer et surtout abîmer la patience de leurs collègues qui apprécient de moins en moins cette attitude et émettent même des doutes sur les intentions réelles ou cachées de leurs chefs syndicaux.

Ainsi, sept longs mois de grève, accepté presque unanimement au début par tous les médecins, est en train de sortir des rails et d’aller vers des horizons que refusent les résidents qui pensent qu’il est plus que temps de tirer ce qu’il y a à tirer de ces longs arrêts de travail et surtout d’éviter de personnaliser ce conflit, comme tendent à le faire les représentants actuels du mouvement de protestation qui ont apparemment oublié qu’ils sont mandatés pour faire aboutir les revendications de leurs collègues et non de se mettre en avant comme ils ont tendance à le faire. Il faut dire que ce qui a été qualifié d’irresponsabilité de refuser d’assurer les gardes a aussi nui considérablement à l’image du mouvement qui est allé trop loin dans son bras de fer, mais a surtout permis de découvrir que la tutelle a pu remplir ce vide malgré une première panique vite évacuée.

Le temps et l’entêtement ont en définitive, joué contre les grévistes qui ont surtout lamentablement perdu la guerre de l’opinion publique. Cette dernière comprend de moins en moins leur objectif et juge que cette histoire n’a fait que trop durer.

Par Abdelmadjid Blidi