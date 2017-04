Le taux de participation à l’élection présidentielle française devrait être le principal enseignement pour nous autres algériens. Par cet acte civique, la société a démenti les analyses des «observateurs» qui misaient sur une forte abstention. Les raisons d’une telle attitude ne manquaient pas, faut-il le souligner. Les électeurs français ne sont pas à leur première déception. Ils ont élu Nicola Sarkozy et placé son parti au pouvoir législatif. Les promesses présidentielles avaient fondues comme neige au soleil à la première année du quinquennat. Le président de droite n’a rien réglé. Il a explosé les déficits, détruit plus de deux millions d’emplois et fait glisser le curseur de la pauvreté de quelques crans. Sarkozy a été sanctionné par les mêmes électeurs qui ont porté leurs espoirs sur François Hollande. Le président socialiste n’a rien réalisé de ce qu’il a promis. A l’exception du «mariage pour tous», Hollande n’a rien fait d’autre que poursuivre la politique d’appauvrissement de larges couches de la société française, enclenchée par Sarkozy et la Finance internationale.

Ces trois derniers mois, les Français s’étaient rendu compte qu’en plus d’être incompétents, les hommes politiques n’hésitent pas à détourner l’argent publics à des fins d’enrichissement personnel. Le principal candidat à cette élection est simplement poursuivi pour avoir accordé des salaires mirobolants à sa femme, au moment même où il détruisait des postes de travail dans la fonction publique.

Triplement déçus, les Français pouvaient, en toute logique, bouder les urnes pour sanctionner, une bonne fois pour toute, une classe politique visiblement inapte à produire des solutions aux problèmes de la France. C’est l’analyse qu’a faite une grande majorité d’analystes français. Mais la société a agit autrement. Sans concertation préalable, ni discours d’aucune officine politique, les Français ont fait le choix de sauvegarder le model démocratique, basé entre autres, sur le suffrage universel. En participant massivement au vote, malgré l’indigence de l’offre politique du moment, ils ont renouvelé leur confiance, non pas aux hommes, mais à la démocratie. C’est une belle leçon pour nous autres algériens qui sommes aux portes d’élections majeures.

Par Smaïl Daoudi