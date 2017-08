Ça ne tardera pas à sentir le mouton dans l’ensemble des agglomérations urbaines du pays. Même si les pouvoirs publics, comme à chaque année d’ailleurs, tentent de réguler l’exceptionnel marché à bestiaux, la nature de l’Algérien et surtout son grand attachement à l’ambiance festive de l’Aïd El Adha, reprend ses droits et installe ses habitudes, ses odeurs et son «charme» typique qu’on ne voit dans n’importe quelle autre pays du monde. Il est, en effet, admis que l’Algérien a une relation particulière avec cette fête religieuse. Non pas seulement parce qu’elle figure en bonne place parmi les obligations religieuses, mais également et surtout pour l’émotion qu’elle dégage, du sentiment d’appartenance familiale et sociale qu’elle suscite dans l’ensemble des foyers. Et plus que cela, l’Aîd El Adha, c’est aussi l’occasion de se rendre compte qu’il existe des citoyens pauvres dans l’impossibilité de faire la dépense incontournable de l’Aïd. Une pauvreté qui permet aux Algériens de se rendre compte de son esprit solidaire. En effet, il faut dire que chaque année, l’opinion nationale est destinataire de belles histoires d’entraide et de solidarité, dont des citoyens anonymes en sont les héros. Ces très intéressants exemples de cohésion sociale font la fierté des Algériens et donnent à l’Aïd sa pleine fonction de ciment de la société algérienne.

Cela, pour le fond. Sur la forme, cette fête religieuse a également ces codes précis et ses habitudes, peut-être détestables pour certains, mais O ! Combien importantes pour les Algériens. La balade avec le mouton est un rituel pour quasiment tous les enfants, sous les yeux bienveillant des adultes. Ces derniers, approuvent affectueusement la joie bruyante et chaotique qui s’impose au peuple sur une dizaine de jours avant le grand moment et les deux jours de la fête. Durant ce laps de temps, nos villes seront méconnaissables et les stigmates de l’Aîd demeureront encore quelques jours. Au lendemain de la fête, les Algériens vont certainement pester contre les odeurs de la steppe, mais l’essentiel c’est d’avoir vécu ensemble des moments presque magiques. C’est cela la leçon de l’Aïd qu’on est censé retenir. Ce rendez-vous religieux annuel fait de nous ce que nous sommes: un peuple exceptionnel.

Smaïl Daoudi