<span style='text-decoration: underline;'>Retrait de la délégation de la gestion des championnats </span>:<br><span style='color:red;'>La LFP demande à la FAF de lui notifier la décision </span>

La Ligue de football professionnel (LFP) a demandé à la fédération algérienne de football (FAF) de lui notifier d’»une façon officielle» la décision prise dimanche, lors de la réunion du Bureau fédéral tenue à Sétif, sa décision de retirer la délégation de la gestion des compétitions de la LFP, a annoncé lundi cette structure dans un communiqué publié sur son site officiel.

«En réponse à la correspondance du Secrétaire général de la FAF transmise le 21 janvier au secrétariat de la LFP, invitant la LFP à recevoir dans ses locaux, ce lundi 22 janvier 2018, les nouveaux membres du directoire et à faciliter leur mission, à l’effet de prendre en charge la gestion des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2, la LFP, dans un communiqué publié en soirée, a réagi en demandant à la FAF de lui notifier de façon officielle la décision motivée concernant le retrait de délégation de la gestion des compétitions de la LFP», souligne la même source. Le communiqué précise que le conseil d’Administration de la LFP tiendra le mardi 23 janvier à 14h00 au siège de la LFP «pour prendre acte de la décision en question et entreprendre les démarches nécessaires devant cette situation». La FAF a annoncé dimanche sa décision de retirer la délégation de gestion des championnats professionnels de la LFP avec effet immédiat, conformément à l’article 20 de la convention qui lie la FAF et la LFP depuis juillet 2011. La décision a été prise à l’unanimité par le Bureau Fédéral de la FAF, réuni dimanche en session ordinaire à Sétif sous la présidence de Kheireddine Zetchi en présence de 11 membres sur les 13 que compte le BF.