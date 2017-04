Le conseil de sécurité de l’ONU doit plancher, aujourd’hui, sur un projet américain de résolution, qui en dit long sur le parti-pris de cette grande puissance en faveur du colonisateur. Au lieu d’aller au fond des choses, et évoquer clairement les nécessaires négociations, sous l’égide de l’ONU, pour déboucher sur l’autodétermination du peuple sahraoui, les Américains se sont attardés sur un petit détail, histoire d’éloigner encore la communauté internationale de l’objet même du conflit, à savoir, un pays qui en colonise un autre.

Aidés par la France, les Etats Unis prennent sur eux, de jouer aux trouble-fêtes, histoire de polluer le dossier, dans le but de faire gagner du temps au Maroc, lequel a enclenché son opération «séduction» des dirigeants africains, pour les amener à mettre en minorité, un membre fondateur de l’Union africaine.

Les intentions des grandes puissances sont donc on ne peut plus claires, à travers cette nième diversion, destinée à maintenir un statu quo, autour de la dernière colonie d’Afrique. Ils agissent comme ils l’avaient fait, durant les années 60, 70 et 80, vis à vis de l’Afrique du sud. Tout le monde se souvient, que contre vents et marrées, les occidentaux ont soutenu le régime de l’apartheid, contre l’aspiration du peuple sud africain à la liberté. Ils ont certes, fait gagner quelques décennies au pouvoir raciste, mais ont fini par lâcher prise, sous la pression des peuples et des «petits» Etats.

Devant la question sahraouie, la France et les USA semblent, n’avoir pas retenu les enseignements de l’histoire. Ils s’acharnent à défendre un régime colonisateur. Ils lui feront gagner quelques années, mais au final, la liberté triomphera toujours. Et la France et les USA, qui ont connu eux-mêmes l’oppression des Nazis et de la Couronne britannique, en savent quelque chose, où faut-il dire, que les peuples français et américains ont souffert. Les appareils eux, sont froids et ne ressentent rien. Ils ont à leur tête, des hommes et des femmes, fermés à toute idée de partage et d’émancipation des peuples. Seules les logiques de pouvoir et d’intérêt les animent. Mais ils finiront par perdre leur guerre stupide, contre un peuple qui ne leur a rien fait.

Par Smaïl Daoudi