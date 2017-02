La vie d’un Arabe semble coûter de moins en moins cher. En Libye et en Syrie, on s’entretue après s’être accusé de tous les défauts de l’humanité. Les protagonistes d’une guerre «stupide», car pilotée d’ailleurs, se livrent à un jeu malsain et dangereux. Ils ne se font rien d’autre qu’une guerre qui prend les voies de l’usure. Chaque camp dit avoir le temps pour soi. Résultat: tout le monde tourne en rond. En réalité, on fait du surplace. Ils disent exactement la même chose depuis des semaines. Pensant réussir le même processus qu’en Tunisie, la machine «révolutionnaire» s’est grippée. En Syrie, en Libye et au Yémen, cela a pris définitivement les couleurs d’une guerre civile de la partition et de l’implosion.

En Libye, les Européens ont beaucoup de mal à contenir une situation, en passe de leur exploser à la figure. Ils voulaient faire mieux que les Américains en tuant un président, sans avoir à déployer des troupes au sol, mais force est de constater que ce genre d’opérations conduise aux mêmes résultats. Un pays totalement déstructuré qui constitue un danger pour toute la région d’Afrique du nord.

Ainsi, après avoir «imaginé» des démocraties «modernes», les Arabes s’enlisent, sans que les Occidentaux n’aient la solution-miracle. Du coup, la formation de nouvelles équipes dirigeantes et donc grandes consommatrices de produits européens et américains, n’est pas pour demain. Ce qui n’est pas pour plaire à l’industrie du luxe qui ne saura plus quoi faire avec ses gadgets. Les marchands de trucs extravagants auront toujours, les monarchies du Golfe comme clients.

Les capitalistes qui faisaient de juteuses affaires avec les dynasties réelles ou républicaines laissent, eux aussi, des plumes. Cela dit, les multinationales sont un peu moins inquiètes que les marchands du luxe. Dans ces contrées, une classe de richissimes hommes d’affaires se fabrique en général en deux temps trois mouvements. Il n’est pas la peine de faire un dessin, Il suffirait de se balader dans certaines banlieues cossues de toutes les capitales arabes et on se rendra compte que la peinture de certaines demeures luxueuses n’est pas encore sèche. Il faut bien se mettre en tête qu’avant de posséder les fortunes qui seront dépensées en acquisitions de luxe, il faut d’abord les ramasser.

Par Smaïl Daoudi