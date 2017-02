La Libye, l’Algérie et le sens d’un combat

Ça bouillonne ces temps-ci dans les Palais présidentiels des pays nord africains. Les chefs d’Etat qui voient grossir l’instabilité en Libye jusqu’à mettre en danger la stabilité de toute la région, en arrivent à regretter les petites manigances de Khadafi qui leur faisait faire quelques nuits blanches entre deux Sommets de l’Union africaine et de la Ligue arabe.

Le plus grand souci de ces dirigeants est présentement la Libye. Ils voudraient bien voir là les initiatives de dialogue aboutir et remettre les choses un peu à leur place, bien que le mal soit déjà fait avec tout l’arsenal militaire qui a pris le chemin des camps de l’AQMI et de Daech.

Faut-il préciser que le ballet diplomatique initié par l’Algérie, effraie les terroristes en Libye et leurs commanditaires.

Il faut savoir en effet, que bien avant l’éclatement de la crise libyenne, un front a été mis en place par l’Algérie. Une stratégie totalement différente que celle déjà pratiquée pour ce qui concerne la lutte anti-terroriste. Il s’agit de tenir les puissances occidentales éloignées, de faire du nettoyage de leurs pays respectifs une affaire strictement interne. Ainsi, les Etats-Unis assistent en spectateurs au déploiement politique et opérationnel d’Etats qu’on croyait, il n’y a pas si longtemps, incapables de faire face à une menace d’envergure. Et n’ayons pas honte de notre pays, comme nous le suggèrent certains articles malintentionnés. C’est bien grâce à l’action de la diplomatie algérienne que des pays qui ont suivi les conseils de l’Algérie, sont non seulement aptes à monter une stratégie de lutte contre le terrorisme, mais aussi de la mettre en œuvre.

Cela pour l’action diplomatique. Pour le reste l’on notera surtout le rôle très négatif de l’ancienne puissance coloniale qui passe son temps à vouloir défaire ce qui se construit dans la région. L’esprit va-t-en-guerre de la énième «croisade» occidentale qui a détruit la Libye et failli emporter tout le Sahel, doit être pris comme argument supplémentaire pour renforcer la détermination des pays Sahélo-sahariens. Enfin, l’on dira que les méchants d’aujourd’hui et d’hier peuvent être des catalyseurs à l’émergence d’une union régionale dans cette partie du monde.

Par Smaïl Daoudi