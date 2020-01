<span style='text-decoration: underline;'>Elle reliera le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Medina Djedida </span>:<br><span style='color:red;'>La ligne «8» relancée à nouveau</span>

L’ancienne ligne de bus «8» qui reliait auparavant Hai El Badr (Ex cité petit) à Medina Djedida a été mise en service hier pour relier, cette fois, le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Medina Djedida.

En effet, 03 bus ont commencé hier à faire leurs navettes pour relier le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana et la cité 1300 logements AADl en passant par les amandiers ensuite la station d’El Bahia, les bus poursuivront leur itinéraire jusqu’aux castors puis la radio d’Oran pour finir à Medina Djedida. L’ouverture de cette ligne de bus est une bonne nouvelle pour les habitants du nouveau pôle Urbain Ahmed Zabana à Misserghine. Les premiers habitants des logements AADL sur place, qui ont reçu leurs clés en novembre dernier, ont été surpris de l’absence du transport vers cette partie de la ville. Plusieurs réunions ont été organisées dans ce cadre, et la mise en service de la ligne «8» est un premier pas pour améliorer le transport vers ce nouveau pôle urbain, en attendant l’extension d’autres lignes à l’instar du «B, H, 37 » au fur et à mesure que les logements seront distribués au niveau de ce nouveau pôle urbain, selon une source de la direction des transports de la wilaya d’Oran.

Notons que la corporation des syndicats des transporteurs à Oran composée du syndicat national des transporteurs terrestres (SNTT) et de l’union nationale des transporteurs algériens (UNAT) a appelé récemment à l’application de la convention entre l’établissement public du transport “ETO” et les transporteurs privés afin d’organiser le secteur dans la capitale de l’Ouest qui enregistre un encombrement et une anarchie dans les lignes de bus, ce qui a créé du désarroi auprès des citoyens qui souffrent quotidiennement. Notons que cette convention, une fois appliquée sur le terrain, permettra de donner un nouveau élan au transport à Oran et améliorer le service quotidien au profit des citoyens, le Directeur de l’Eto a annoncé récemment que

« plusieurs réunions avec les différents intervenants ont été organisées pour mettre cette convention prometteuse sur les rails, la plate forme juridique a été élaborée, on attend l’avis juridique de la tutelle, c’est très bénéfique pour tout le monde, notamment dans le volet économique», précise t-il. Cette convention permettra d’exploiter tout le parc des bus actuels privés évalués à 6.000 bus.

Notons que dans ce contrat, l’ETO va assurer des prestation de service et de contrôle aux bus privés, ce qui va permettre une bonne organisation des bus sur le terrain pour parer à l’anarchie qui règne dans ce secteur, la ligne de transport «B » a été choisie comme ligne pilote de ce projet. Si cette convention sera une réussite à Oran, elle devra être généralisée sur tout le territoire national.

Fethi Mohamed