<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>La Ligue des champions d’Asie reportée à l’Ouest aussi </span>

Après l’Asie de l’est, la Ligue des champions asiatique a été suspendue à son tour à l’ouest dimanche, alors que les responsables de l’AFC (Asian Football Confederation) s’efforcent de trouver des solutions pour faire jouer les derniers matches de groupe, malgré l’épidémie de coronavirus.

Tous les matches de la troisième journée de la Ligue des champions de l’AFC ont été reportés dans la zone Ouest», a déclaré la Confédération asiatique de football après des discussions d’urgence à Doha et à Dubaï. «L’AFC a maintenant demandé la coopération des associations nationales membres, pour élaborer un plan permettant de jouer les matches restants avant les huitièmes de finale». Les quarts de finale de la zone Ouest seront donc déplacés en septembre pour accueillir la phase de groupe, et les demi-finales aller-retour auront lieu les 14, 15, 28 et 29 octobre. La finale reste programmée les 22 et 28 novembre. L’Iran, durement touché, compte quatre équipes dans la principale compétition de clubs d’Asie, tandis que l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l’Irak, l’Ouzbékistan et le Qatar, pays hôte de la Coupe du monde 2022, ont également des équipes impactées. La zone Est du tournoi, séparée de la zone Ouest jusqu’à la finale, a repoussé la semaine dernière le début des éliminatoires au mois d’août. La Chine, la Corée du Sud et le Japon, dont les championnats nationaux sont en suspens à cause du virus, ont tous des équipes en compétition. Les qualifications asiatiques de ce mois-ci pour la Coupe du monde 2022 et la Coupe d’Asie 2023 pourraient également être reportées, a averti la FIFA la semaine dernière après des discussions avec l’AFC.