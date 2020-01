<span style='text-decoration: underline;'>VOILE/Festival national Optimist et Bic-Techno à Ain El Turck (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>La ligue d’Oran de voile à la hauteur de l’événement</span>

Ils ont dit :

Hamza Arif : (président de la LOV organisateur)

«Tout d’abord, je dois remercier la FAV, de nous avoir confié l’organisation de cette manifestation sportive. On a mis tous les moyens nécessaires pour le bien des participants et des accompagnateurs. Aussi le lieu de la compétition est propice, qui va abriter les épreuves de la voile durant les JM de 2021. On a enregistré 130 participants qui ont représenté 9 ligues à ce festival qui a regroupé les sélections nationales des séries Bic-Techno et Optimist. Le coup d’envoi de ce festival a vu la présence des autorités locales du DJSL de la wilaya d’Oran, du P/APC et du chef de Daira d’Ain El Turck. Rien n’a été négligé pour le bon déroulement de ce festival. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus et aidés de près ou de loin ».

Mohamed Besenouci : (président club CSA Sindbad)

« Notre club, active dans plusieurs disciplines dont le Bic-Techno. On enregistre un bon nombre d’adhérents très intéressés par la pratique de ce sport. On assure une bonne formation et certains de nos jeunes sont en sélection nationale à l’image de Ayoub Hidibi, Amina Berrichi et Nedroumi lilia en Bic-Techno, qui se sont bien distingués lors de ce festival pour occuper le podium. Avec une bonne formation de jeunes, on vise à placer certains en sélections éléments pour les préparer en prévision des JM de 2021. Malgré nos moyens modestes, on fait tout pour mettre nos athlètes dans de bonnes conditions .Je félicite les athlètes champions ainsi que les organisateurs pour la parfaite organisation».