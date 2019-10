<span style='text-decoration: underline;'>Rugby</span>:<br><span style='color:red;'>La ligue d’Oran est dans une situation non réglementaire</span>

Le secrétaire général de la Fédération algérienne de rugby (FAR) Sid Ahmed Bendaoud, a indiqué que la Ligue d’Oran (LOR) se trouvait dans une situation «non réglementaire», du moment qu’elle n’a pas d’agrément et refuse de se conformer aux statuts de l’instance fédérale et du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Dans une déclaration accordée à l’APS, le président de la Ligue d’Oran, Ahmed Saâd, a menacé de dissoudre son instance en raison de son conflit persistant avec la FAR. Invité à réagir à cette menace, Sid Ahmed Bendaoud a tenu à clarifier les choses : «La Ligue d’Oran exerce sans agrément depuis deux années, elle qui n’a pas respecté les statuts et lois de la fédération et du MJS».

La sortie médiatique d’Ahmed Saâd fait suite à l’organisation, vendredi à Oran par la FAR, de la première étape du tournoi national de rugby à VII dédié aux catégories U18 et seniors messieurs et ce, sans y faire participer la ligue locale.

Rien ne va pas plus d’ailleurs entre les deux parties, depuis que la fédération a rejeté les dossiers d’engagement de pas moins de 15 clubs affiliés à la LOR, une attitude qualifiée par cette dernière de «règlement de comptes» en raison de sa position vis-à-vis de l’actuelle direction de la fédération.

«En tant que secrétaire général de la fédération, je tiens à réaffirmer le caractère illégal d’Ahmed Saâd et de la Ligue d’Oran qui ne détient pas d’agrément depuis deux années. Il a attendu l’expiration de la période d’engagement pour présenter les demandes de ces 15 clubs, chose que j’ai refusée personnellement. Dans le but de ne pas handicaper l’activité de ces formations, je lui ai proposé que chaque club demande son affiliation, sans passer par la Ligue, ce qui a été fait par le Stade oranais et le Rugby Arzew», informe le SG de la FAR. Avant d’enchaîner : «Pour être franc, il y a trois clubs sur l’ensemble des 15 qui activent sur le terrain, les autres existent sur papier seulement. Il s’agit de pratiques préjudiciables et connues malheureusement dans le milieu sportif». Par ailleurs, Sid Ahmed Bendaoud, également président du Stade oranais, a tenu à démentir les propos tenus par le chef du service des sports au niveau de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) d’Oran, Fayçal Bouhadila, lequel a affirmé que sa structure n’avait pas été informée par la tenue de la première étape du tournoi national de rugby à VII. «Nous sommes tenus de coordonner avec la DJS. En tant que SG, mon travail consiste à transmettre un courrier aux DJS à propos de n’importe quel évènement ou activité. J’ai en ma possession un accusé de réception en date du 21 octobre (dont une copie a été transmise à l’APS). Je suis surpris par ce genre de déclaration». Avant de terminer, le SG de la FAR a appelé la Ligue d’Oran à se mettre en conformité avec les statuts de l’instance fédérale : «Nous ne voulons écarter aucun club, d’autant que cela risque de nuire aux jeunes de la région. Nous avons souffert pour créer cette fédération et permettre aux jeunes de pratiquer le rugby, loin des maux de la société.