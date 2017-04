La salle omnisport du stade Birouania de Tlemcen a été le théâtre des compétitions, notamment des éliminatoires de la phase régionale, des catégories cadettes, juniors et seniors, comptant pour la qualification de la coupe d’Algérie, prévue prochainement, qui a vu la participation des clubs de différentes ligues : Oran, Tlemcen (organisatrice), Saida –Mascara, Ain Témouchent.

Cette phase régionale s’est déroulée du 19 au 23 courant, selon le programme de la FAB. Cette dernière a été représentée par Zazizi Othmane, superviseur et des présidents du corps arbitral, Dr Korso Tlemcani Faiza, Agoun Ahmed, arbitre international (Djelfa), Rouabah Nabil, arbitre international (Blida), Belaidi Mohamed, arbitre national (Ain Defla), Naidji Faiza national (Tiaret), Zitouni Kaddour, membre et président de la ligue d’Oran, qui n’a pas hésité un instant, à démontrer son expérience à la table officielle et l’a fait respecter. Dans l’ensemble, l’organisation était parfaite. Le cordon sécuritaire fut assuré par le service d’ordre et la protection civile, qui étaient présents avec l’ambulance. Dans ces finales régionales, deux combats ont émerveillé le public, Hadjadj Mostéfa de Tlemcen contre Kharchi Mohamed (irBO), vainqueur aux pts et Bouahida Oussama (IRBO) contre Amar hadj Lakhdar (Saida). Le combat s’est terminé en faveur de Bouhacida, qui mérite les honneurs.

A.R