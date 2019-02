<span style='text-decoration: underline;'>Judo/Championnat régional individuel minimes G/F Sidi El Bachir</span>:<br><span style='color:red;'>La ligue régionale à la hauteur de l’événement</span>

La ligue régionale d’Oran de judo, a organisé ce week-end passé, le championnat régional individuel minimes garçons et filles de judo. Cette compétition qui s’est déroulée à la salle omnisports de Sidi El Bachir (Oran), a regroupé 385 athlètes dont 54 filles, pour représenter 48 clubs chez les garçons et 24 chez les filles.

Au regard de la forte participation les organisateurs, à leur tête le président de la ligue régionale Barahimi Khaled, ont mis tous les moyens et mobilisé une bonne composante humaine pour le bon déroulement de l’événement notamment des membres de la ligue expérimentés à l’image de Kandsi Djillali, Abdelkader Nahar et bien d’autres dont maître Hifri Ahmed et l’omniprésent le Dr Sid Ahmed Mazouz. 22 arbitres, ont assuré le côté technique dont des arbitres internationaux et des stagiaires. Les combats se sont déroulés sur 5 tapis, devant une bonne assistance. Au terme de ce championnat, les 4 premiers chez les garçons et les 6 chez les filles, sont qualifiés pour prendre part au championnat national qui aura lieu les 14, 15 et 16 février à Bir Touta. La première journée, a été consacrée aux filles dans différentes catégories de poids. Des athlètes se sont distinguées pour s’emparer de la première place. On citera chez le club ASCAO Bencheira Oumeima (-48 kg) et Bourchak Meriem (-70 kg). Le club de Hassi Mefsoukh a vu l’illustration de deux de ses athlètes que sont Chaimaa Abdelali (-52 kg) et Rahma Benyoub (-57 kg). On notera aussi, le club El Feth qui a présenté de bons athlètes Doua Khaldi et Chaimaa Hadjaj ou autre le club CSA Hifri avec Sara Madani Sara. La 2ème journée a été réservée aux garçons. Le club Noujoum de Bir El Djir, a vu la consécration à la première place de deux de ses athlètes. Il s’agit de Mohamed Sebbah (-34 kg), Abderrahmane Tayeb (-38 kg). D’autres athlètes se sont illustrés, à l’image de Kelfah Abdelkader (-73 kg CSA Bahia), Sarnou Mustapha (-55 kg club Soulouk). D’autres clubs se sont aussi bien comportés à l’image du CSA Bahia, Amel Braya, Felaoucen ou Noujoum El Hamri et JAB. Brahimi Khaled, président de la ligue régionale et organisateur, s’est montré satisfait: «On a du mobiliser tous les membres de la ligue en plus de nombreux de nos collaborateurs, pour la réussite de cette compétition, au regard de la forte participation. Le niveau est jugé appréciable, vu que certains clubs ont présenté de bons athlètes. La forte participation prouve, qu’il y a un grand intérêt pour la pratique du judo. Je remercie le directeur de la DJS et ses représentants pour leur aide précieuse ainsi que tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de l’événement».

Du côté technique, l’arbitre international Aziz Hassani estime que l’événement s’est bien déroulé: «Plusieurs arbitres ont été mobilisés dont des internationaux et même des stagiaires pour l’encadrement technique de ce championnat régional. A notre niveau, nous n’avons enregistré aucune réclamation». Le Dr Sid Ahmed Mazouz, le président de la commission médicale de la ligue, ancien champion, dira: «Le bon niveau chez certains athlètes et le bon travail au sein des clubs nous amènent à être optimistes pour l’avenir. On a constaté que les athlètes progressent et détiennent de bonnes capacités techniques. Mais tout cela devrait être accompagné par des moyens dont la plupart des clubs sont dépourvus. Du côté médical, tout s’est bien passé. En somme, le judo oranais est en progression et je reste convaincu qu’il y aura de bons résultats au national de Bir Touta».

B.Sadek