<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2017/ALGÉRIE</span>:<br><span style='color:red;'>La liste des 23 joueurs communiquée lundi</span>

La liste définitive des 23 joueurs algériens retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2017) sera communiquée lundi par le sélectionneur Georges Leekens, a indiqué jeudi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site.

«M. Georges Leekens animera une conférence de presse le lundi 2 janvier 2017 à 11h00 à la salle des conférences du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger (stade du 5-Juillet). La liste des joueurs algériens convoqués pour la CAN- 2017 qui aura lieu du 14 janvier au 5 février, sera communiquée avant le début de la conférence», précise la FAF. Le technicien belge a déjà établi une liste élargie de 32 joueurs en vue de la CAN-2017. L’Algérie affrontera en amical la Mauritanie le 7 janvier prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida à 17h00. La FAF n’a, en revanche, pas parlé de la deuxième rencontre amicale que les deux formations devraient disputer le 10 du même mois au Centre technique de Sidi Moussa (Alger). La sélection algérienne entamera un stage lundi à Sidi Moussa et se déplacera au Gabon le 12 janvier. Lors de la CAN-2017, l’Algérie évoluera dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal.