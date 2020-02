<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie VTT cross country olympique XCO Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La LOC et le club El Bahia Oran à la hauteur</span>

La ligue oranaise de cyclisme et le club El Bahia Oran, en collaboration avec la FAC, ont organisé ce samedi passé, la première manche de la Coupe d’Algérie de VTT XCO.

Cette course cycliste de cross country olympique, s’est déroulée sur un circuit fermé de 4 km sise au lieu dit la «Montagne des Lions». Le parcours n’était pas choisi par hasard, car, comprenant des obstacles requis exigeant de la technique. Les minimes, ont effectué deux tours, les cadets trois, les juniors, les seniors et les masters quatre tours. Ont pris part à cette étape, 112 cyclistes essentiellement masculins pour représenter 17 clubs des wilayas de Annaba, Batna, Ain Defla, Oran, Alger, Blida, Tiaret et Tlemcen. Les organisateurs ont enregistré une faible participation féminine vu que cette discipline d’endurance cycliste n’est pas encore connue chez la gente féminine.

Seul le club de Rouiba, qui a développé cette discipline, s’est présenté avec trois athlètes internationales en seniors et le club El Bahia Oran avec une minime. Il est à noter, que le Cross Country est la discipline VTT présente aux JO. Elle est inscrite aux Jeux Olympiques depuis 1996. La fédération s’est présentée avec ses techniciens et commissaires de courses sous la direction du président du jury Zoheir Mokdas. La ligue d’Oran de cyclisme a été aussi à la hauteur sur le plan organisationnel. Une cérémonie de remise de trophées et médailles a été organisée au terme de la compétition en présence du DJSL et des autorités locales de la commune de Sidi Ben Okba.

B.Sadek