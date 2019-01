<span style='text-decoration: underline;'>Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oranie </span>:<br><span style='color:red;'>La loi de finances 2019 en débat</span>

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oranie (CCIO) a organisé hier une journée d’information sur la loi de finances 2019 et sur son effet sur l’économie à l’hôtel Sheraton.

Cet événement a vu la présence de représentants du Ministère des finances, la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale des domaines et celle des douanes ainsi que des enseignants universitaires de plusieurs wilayas du pays. L’ouverture de cette journée a été effectuée par le wali d’Oran Mouloud Cherifi, qui lors de son intervention d’ouverture, a salué cette loi de finances, en affirmant qu’il s’agit d’«une loi efficace qui est au service de l’économie nationale ». Il a également lancé un appel à tous les investisseurs algériens pour venir s’installer à Oran, en affirmant que le foncier est disponible au niveau des zones industrielles et des activités, «chaque investisseur qui dépose un dossier d’investissement doit le concrétiser sur le terrain » dira-t-il.

Par ailleurs, le directeur des législatives et de la réglementation au sein de la Direction Générale des Impôts a expliqué la nouvelle stratégie de cette direction qui vise à augmenter la perception des impôts hors de celle issue des hydrocarbures. «Cette loi de finance sera une plateforme pour celle de 2020, à cause des lois qui augmentent des impôts au niveau locale. «Cette loi de finance a préservé l’aspect social, 21% du budget de l’Etat a été destiné au volet social. Plusieurs interventions sur la loi de finances ont été prèsentées lors de cet événement où un riche débat a eu lieu concernant la loi de finances et son influence sur l’économie nationale.

Notons que cette loi a été élaborée sur la base d’un cadrage macroéconomique prudent tout en étant adossée à des dépenses budgétaires en légère baisse mais avec le maintien de la politique sociale de l’Etat.

Le cadrage macroéconomique retenu pour l’exercice 2019 table sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. Sur le plan budgétaire, la loi prévoit des recettes de 6.508 milliards DA (mds DA), en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalités pétrolières. Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à 8.557 mds de DA, en légère baisse par rapport à celles de 2018.

Concernant le Budget de Fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds de DA avec une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières ainsi que du relèvement des transferts sociaux. C’est ainsi qu’une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de DA sera allouée aux transferts sociaux durant l’exercice 2019 (contre 1.760 milliards de DA en 2018), soit près de 21% de la totalité du budget de l’Etat de l’année 2019.

Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront, notamment, plus de 445 mds de DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 290 mds de DA seront attribués aux retraites, et auxquels s’ajoutera une dotation d’appui de 500 mds de DA à la Caisse Nationale des Retraites (CNR). Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la politique publique de santé et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l’habitat auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour ce secteur par le Fonds National d’Investissement (FNI).

Pour le Budget d’Equipement, il est ventilé entre 3.602 mds de DA de crédits de paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations. Selon les concepteurs de cette loi, la légère baisse nominale du Budget d’Equipement ne correspond pas à un recul de la politique publique d’investissement, mais elle découle notamment d’une baisse de près de 300 mds de DA des crédits consacrés l’année dernière à l’assainissement des créances détenues sur l’Etat. Dans son volet législatif, la LF 2019 prévoit des mesures destinées notamment à améliorer la gestion des finances publiques ainsi qu’à renforcer la lutte contre la fraude, ainsi que des mesures encourageant le secteur industriel.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale de sociétés, le texte introduit un dispositif anti-abus qui permettra de limiter de la déduction de certaines charges (financières ou autres) effectuées par les sociétés soumises à l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS). Il s’agit de la limitation des frais d’assistance technique et financière, de la limitation de la déduction des intérêts financiers servis aux associés ou entre entreprises apparentées.

Parmi les mesures phares contenues dans cette loi figure aussi l’encouragement de la fabrication locale d’intrants dans l’industrie des énergies renouvelables, afin d’encourager l’intégration nationale.

N.G