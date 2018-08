La réglementation de l’exploitation des plages a encore une fois été piétinée cette année par ces mêmes groupes qui se sont érigés en patrons absolus de chaque mettre carré de sable et de parking. Une situation déplorable aux conséquences dramatiques comme ce fut le cas malheureusement à Bejaia où un père de famille originaire de Oued Souf a été poignardé mortellement par un « parkingueur » (lire article ci contre de S. Daoudi).

Il faut dire que le phénomène n’a rien de nouveau et il ne faut surtout pas se leurrer car ces jeunes, qui tiennent souvent un gourdin à la main, ne sont que la face immergée de l’iceberg qui cache tout un réseau mafieux qui tire les ficelles d’un commerce illicite plus que juteux. L’Etat qui a été absent pendant de longues années, peine à imposer les lois de la République car la nature a horreur du vide, et ce vide a été exploité par ces réseaux qui ont en fait leur chasse gardée. Ils sont, pour cela, prêts à engager un bras de fer musclé et défendre ce qu’ils croient être leur droit après tant d’années d’exercices illicites et qui sont devenus par le temps tolérés et surtout banalisés.

Un état de fait qui interroge sur le rôle des pouvoirs publics locaux et de l’investissement des assemblées élues qui se taisent devant de tels dépassements et surtout un manque à gagner qui se chiffre en milliards de dinars qui, au lieu d’aller renflouer les caisse de nos APC, tombent dans les poches d’individus mafieux qui ne versent aucun centime au trésor public et ne sont assujettis à aucune imposition.

Certains élus que nous avons rencontrés l’été passé et interrogés sur ce triste état de fait nous ont scotchés par leur réponse, jugeant qu’ils ne veulent pas entrer en conflit avec des gens qui pourraient leur chercher noise après la saison estivale. Une manière de faire dans la politique de l’autruche et de se ranger du coté de ce proverbe bien de chez nous « takhti rassi wa tfoute ».

Alors le citoyen est-il condamné à payer indéfiniment pour des plages censées être gratuites ? Et doit-il à chaque fois se soumette au diktat de ces voyous au gourdin à chaque fois qu’il veut stationner dans une rue ou un espace public ? Pire encore, doit-il encore payer de sa vie son refus de ne pas se plier au diktat de cette mafia, comme ce fut malheureusement le cas à Bejaia ?

Par Abdelmadjid Blidi