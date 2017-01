<span style='text-decoration: underline;'>CCIO Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La loi des finances 2017 en débat</span>

Comme il est de coutume tous les ans, la Chambre de commerce et de l’industrie d’Oran, organise un débat sur la loi de finances de l’année en cours et ce, mercredi matin à l’hôtel Sheraton, que le président de la CCIO monsieur Abed Mouad et le directeur de la CCIO monsieur Bounaâma, monsieur Toua et Brixi, ont accueilli leurs invités et adhérents de la Chambre pour écouter et débattre de la loi 2017 et ses nouveautés.

© OT / Adda





Après l’allocution du président de la Chambre M.Mouad Abed qui parle du rôle de la CCIO et le pourquoi de cette journée d’information, puis, ce fut monsieur Benali Mohamed (directeur central des relations publiques et de la communication, qui devait parler en général de toute la loi des finances 2017 et des changements.

Monsieur Moussaoui Saïd représentant de la direction régionale de la Douane, a parlé sur la nouvelle disposition douanière de la loi des finances 2017. Monsieur Maalam Salim directeur des Douanes de la wilaya d’Oran, a parlé du foncier, de terre agricole et nouvelles dispositions domaniales l’ex-ministre des Finances monsieur Benkhalfa Abderrahmane, a fait une analyse des principales dispositions de la LF 2017. L’orateur à longuement expliqué l’avantage de cette loi et dit-il du devoir de tous les concernés, de bien connaître ces avantages et d’en exiger l’application. Puis, ce fut le wali d’Oran monsieur Zaalane Abdelghani qui a clôturé le cycle des interventions en félicitant la CCIO pour de telles initiations, tout en donnant un aperçu de l’image d’Oran, de l’encouragement aux investisseurs. Nous encourageons toutes les bonnes volontés et nous voulons donner à Oran une vraie image d’une métropole et le travail a commencé. Il a parlé également des grands projets de la ville d’Oran. Après un débat très fructueux, la séance fut levée sur beaucoup de satisfaction.

Adda.B