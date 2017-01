<span style='text-decoration: underline;'>Première sortie du CEI</span>:<br><span style='color:red;'>La loi des Finances, dépouillée de ses appréhensions</span>

Eclairages pertinents sur les dispositions de la Loi de Finances 2017, ces infos même qui auraient dus être médiatisés avant leur entrée en vigueur, les grandes nouveautés en matière douanière, des débats significatifs du malaise endossé par les opérateurs économiques non encore convaincus par le document servi par les législateurs: les invités ayant dévalorisé la journée d’information sur cette fameuse plateforme, notamment les médias, auront eu tort. Parce qu’après trois heures de travelling à travers les textes qui régentent déjà la vie économique du pays, jusqu’à fin 2017, tout le monde aura compris que les récentes émeutes fomentées par des fractions de l’ombre bien intentionnées, à Bejaia, Bouira et superficiellement à Alger, ne cadraient absolument pas avec le contenu de la loi des Finances 2017.

Jamais, depuis que notre ami Mouffok Amine, personnalité inoxydable du Conseil National de la Fiscalité, enchaîne les conférences dédiées à la Loi des Finances, chaque début d’année, ce rendez-vous n’aura été aussi attendu. Histoire de mieux comprendre la genèse des dépassements vécus à l’aurore de la nouvelle année. Hélas, pour des raisons objectives d’agenda, le premier argentier de l’Etat n’a pu rallier les jardins de ce conclave particulièrement instructif lors de cette édition, mais ses messagers auront brillé sur l’estrade de cette rencontre.

A commencer par démontrer que toutes les informations étalées dans la rue pour allumer les mèches de la violence de manière préméditée relevaient de la plus sournoise manipulation. Benali Brahim, le Directeur de la Communication et des relations Publiques du département des finances a rendu quelques vérités sur les passages les plus décriés de l’actuelle Loi des Finances : sur le passage du taux normal de la TVA de 17 à 19%, l’expert évacuait d’un revers tout prétendu impact direct sur les prix des produits de service. Il les a nommément cités, à bon escient, à l’adresse des très rares organes de presse présents, premiers relais vers les consommateurs.

En dehors des matières alimentaires subventionnées déjà connues de tous, il est intéressant de découvrir que des rubriques tels les médicaments, les contrats d’assurance pour personnes, ceux relatifs aux calamités naturelles, les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logements individuels. Même des chapitres qui ne cadrent pas avec le grand public sont préservés de toute majoration: les camélidés par exemple, les moissonneuses batteuses fabriquées en Algérie, les intrants pour la production et l’édition d’œuvres et de tous travaux sur supports numériques. Cela dit, les producteurs de ces outils culturels ne se gêneront pas demain de profiter de l’amalgame créé dans la société pour relever sans foi ni loi leurs prix. Parce qu’il suffit de jouer à la victime en racontant à tout ce qui les sollicitent que « tout a augmenté ». Combien même, si relèvement des prix il y a, le conférencier a tenu à formuler l’étendue de l’augmentation : « les marchandises non exonérées vaudront à peine 2% plus chères, explique-t-il. Et de démontrer «un paquet de 500 grammes de pâtes alimentaires de 50,00 à 51,00 dinars. Idem pour un flacon de liquides vaisselles de 120,00 dinars qui se vendra désormais à 122,00 dinars». Autre élément que les insidieuses manips ne relèveront pas, l’accès à Internet qui demeure également exonéré de la TVA, démocratisation oblige pour cette fenêtre de navigation. Cependant, les fournitures d’accès à la toile déjà soumis au taux réduit de la TVA, à savoir 7%, sont désormais taxées du seuil normal de 19%, à compter du 1er janvier 2017. Par contre, de nombreuses rubriques sont déjà touchées par la taxe, au niveau réduit de 9%. Nous en citerons que les plus usuelles, la distribution de l’électricité et du gaz, si les consommations n’excèdent pas 250 kilowatt/heure et 2500 thermies par trimestre.

L’amalgame, battu en brèche

Dans l’univers de l’entreprise aussi, les rumeurs ont abondé sur les sinuosités d’une Loi des Finances 2017, annoncée comme rebutante et contraignante. Le Directeur Central de la Législation et de la Règlementation à la direction des douanes, Mohamed Si Larbi d’une part, Rabia Mohamed de la Direction Générale des Domaines, ont battu en brèche les supputations intentionnellement colportées. Les nouvelles mesures entrées en vigueur, présentées dans leur réel aspect, les explications apportées aux flux des interrogations des opérateurs économiques nombreux dans la salle, semblent avoir convaincu les acteurs privés de la croissance.

Reste à savoir quel sera la direction de la courbe et la dynamique des résultats qui suivront les textes de loi. Cette journée d’informations ne ressemblait vraiment pas à ses précédentes. Un joli coup réussi par le tout nouvelle enseigne du Club des Entrepreneurs et des Investisseurs, le CEI, piloté par le président Mouffok Amine, sa locomotive impériale, Cherif Karim ; l’icône de l’industrie touristique en Algérie et l’élégant, l’intarissable boite à idées, Kader Medjadji. Du beau travail !

