<span style='text-decoration: underline;'>Guitouni et Ould Kaddour en prospection à Washington</span>:<br><span style='color:red;'>La loi sur les hydrocarbures et les majors US</span>

Très impliqué dans la révision de la loi sur les Hydrocarbures, le ministre de l’Energie Mustapha Guitouni, multiplie les déclarations rassurantes à l’endroit des partenaires de l’Algérie. A Washington où il était en visite de travail, M.Guitouni a plaidé auprès du Secrétaire d’Etat américain, la volonté de l’Algérie d’améliorer l’attractivité de l’investissement dans les hydrocarbures, à travers l’amendement de la loi concernant ce secteur. Le ministre de l’Energie, qui s’exprimait en marge de sa participation à la conférence mondiale sur le gaz, a mis en exergue le travail d’explication auquel s’est prêté la délégation algérienne auprès des grands opérateurs pétroliers. La loi sur les hydrocarbures a constitué l’un des sujets focaux du débat qui aura été intéressant, à en juger par la satisfaction du ministre. «Nous avons transmis l’intérêt porté par l’Algérie aux investissements étrangers» en vue «de reconstituer les réserves et introduire de nouvelles technologies de production», a déclaré le ministre interrogé par l’Aps.

A bien écouter le discours de M. Guitouni, l’on déduit que la démarche algérienne est indispensable, en ce sens qu’en matière d’investissement, «la tendance a été inversée», commente le ministre de l’Energie, arguant que ce sont les pays producteurs qui cherchent désormais, à attirer les investissements étrangers. «Il faut se mettre au diapason», en s’alignant sur ce qui se fait de par le monde, et surtout ne pas rester en dehors d’une dynamique qui semble prendre sa vitesse de croisière. C’est grosso modo l’objectif poursuivi par l’Algérie à travers la révision de la loi sur les hydrocarbures, comme pour l’implication de la Sonatrach dans des projets à l’international.

Il reste, cependant, que le gouvernement s’est tracé une ligne rouge, de sorte que la règle des 51/49% demeure encore sacrée dans les discussions. Mais à ce propos, M.Guitouni retient que la condition algérienne «ne pose pas de problème aux investisseurs étrangers». Ce qui facilite le travail des négociateurs algériens. Mais là où les investisseurs ont totalement raison, c’est au niveau des lenteurs administratives, problème qu’ils ont soulevé.

Concernant les amendements à proprement parler, on apprendra que la nouvelle loi en discussions, devrait «aller dans le sens de partage de production qui induit par conséquent un partage de risques (…) La nouvelle loi pourrait intervenir dans ce sens», a révélé le ministre, tout en insistant sur le fait qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet. En tout état de cause, il faut tout de même que les choses évoluent, à bien entendre les arguments de M.Guitouni. «On ne peut pas garder une fiscalité statique qui a montré ses limites. Ce qui est sûr, c’est qu’on veillera aux intérêts de notre pays, tout en assurant le principe gagnant-gagnant» a-t-il déclaré.

Au delà de la révision, nécessaire aux yeux des responsables du secteur énergétique nationale, il y a lieu de relever les lourds investissements que devra faire la Sonatrach pour assurer la pérennité de la production. Mais, il est entendu que l’effort financier est tellement colossal qu’une seule compagnie, fut-elle parmi l’élite dans son domaine, d’où le recours au partenariat étranger.

De son côté, le PDG de la Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour, a rencontré de hauts cadres d’ExxonMobil. Il s’est entretenu d’abord avec Darren Woods, PDG de la major américaine, puis avec David Maclean et Brad Corson respectivement Vice-présidents en charge de l’Afrique et des joint-ventures en amont. L’on apprendra dans ce contexte, qu’une équipe technique de la major américaine se trouvait actuellement à Alger pour examiner «les opportunités de partenariat sur des projets bien précis». Ce qui est certain, c’est que l’implantation «d’ExxonMobil en Algérie, constituera une carte de visite pour le pays et aura un effet bénéfique sur l’attractivité du domaine minier algérien», souligne le patron de la Sonatrach.

D’autres majeurs pétroliers US sont également dans l’agenda de la Sonatrach, a révélé Ould Kaddour, à l’image d’Anadarko qui développe de nouveaux projets d’un milliard de dollars.

Outre les majors américains, le PDG de la Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour, s’est entretenu avec le dirigeant de la major britannique Bob Dudley, avec lequel il a passé en revue l’état des investissements conjoints et les nouvelles possibilités de partenariat. «Nous avons passé en revue l’ensemble des projets et évoqué la possibilité de développer de nouveaux partenariats», a déclaré le patron de la Sonatrach.

Alger: Smaïl Daoudi