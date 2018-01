<span style='text-decoration: underline;'>Championnat national de natation inter clubs - benjamins </span>:<br><span style='color:red;'>La LON à la hauteur de l’événement</span>

Dr Hassab Abdelhamid, Président de la ligue oranaise de natation

« Je remercie tout d’abord la FAN, qui nous a confié l’organisation de cette compétition nationale.

Oran comme vous le savez, a une tradition, pour l’organisation de ce genre de compétition, à forte participation, et nous n’avons failli à aucun moment, pour la réussite de l’événement.

La piscine de Gdyel, qui a été choisie pour abriter les épreuves, s’est avérée exigüe, donc ne pouvant contenir le nombre important de participants, encadrement et public. Cette compétition comprend 3 séances avec 35 épreuves. Alger a participé avec 8 clubs, Oran avec 6 et Sétif avec 5. La confrontation était serrée, entre le GSP et l’USMA. Finalement, c’est le club des pétroliers, qui s’est adjugé le trophée, de par sa première place. Pour ce qui est de l’organisation, la FAN s’est chargée de la table officielle et la Start List, la LON a placé 3 juges et 35 arbitres. Quant aux employés de l’OPOW, avec Fodil Berkissa, ils ont été partie prenante, de la bonne organisation.

Ouaras Rania, talent d’avenir du RTAET, 1ère place 200m et 400m

« Les bons résultats que je réalise, ne sont que les fruits d’un bon travail, effectué au sein de mon club, le RTAET, et grâce à mon entraineur, Boutebina Anouar. Je suis dans ce club depuis déjà quatre années, et je ne cesse de progresser. J’ai abordé mes courses en toute confiance, malgré une forte concurrence, d’éléments de grands clubs, comme l’USMA et le GSP. Ma volonté était grande, pour m’imposer en 200m brasse et 200m x 4 nages. En tout cas, je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin. Je continuerai à travailler, pour aller loin et pourquoi pas, participer au grand événement des JM de 2021 ».