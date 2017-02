<span style='text-decoration: underline;'>Elections législatives</span>:<br><span style='color:red;'>La lourde responsabilité de l’administration locale</span>

L’élection législative qui se tiendra le 4 mai prochain suite à la convocation du corps électoral jeudi par le président de la République, la première après la révision de la constitution en février 2016, se révèle être un véritable défi pour le ministère de l’Intérieur, «patron» de l’administration, mise à l’index à chaque échéance électorale par une opposition qui n’est, elle, jamais arrivée à s’organiser et tenir un discours fédérateur capable de mobiliser les citoyens.

Et pour parer à toute contestation ou reproche, le ministère de l’Intérieur a pris les devants en regroupant tous les intervenants de l’administration locale dans l’opération électorale, à tous les niveaux, dans des regroupements régionaux expliquant les nouvelles dispositions édictées par la constitution de 2016 et la loi organique 10/16 révisée portant régime électoral. C’est ainsi qu’une journée d’étude sur la préparation des élections législatives a été tenue à Oran jeudi, regroupant les chefs de daïras, les directeurs de la règlementation et les secrétaires généraux communaux des wilayas d’Oran, Mostaganem, Chlef, Tiaret, Tissemsilt, Bechar et Adrar.

Pour la première fois dans ce genre de rencontre, un haut responsable, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Hocine Maazouz, en l’occurrence adopte un discours courageux et dans lequel on décèle une sincérité dans les propos. Il reprochera et reconnaîtra que jamais auparavant, aucun bilan n’était fait à la clôture de chaque opération électorale pour relever les failles. Ce qui est en soi, une erreur qu’il va falloir corriger a-t-il souligné, exhortant les présents à le faire à partir de l’échéance de mai 2017.

Il ne fera pas dans le populisme et évoque même les sujets tabous et ceux que tient habituellement l’opposition qui, selon lui, ne pourra pas, cette fois-ci, contester les prochaines échéances électorales du fait des dispositions de la nouvelle constitution, l’institution de la haute instance de supervision des élections, notamment et l’assainissement du fichier du corps électoral qui a constitué en tous temps le leitmotiv et la rengaine ressassée par l’opposition. En effet, celle-ci a, toujours, opposé au pouvoir un gonflement de ce fichier utilisé par celui-ci dans la fraude. La réponse de Hocine Maazouz a été simple, puisque dit-il, deux points entravaient l’établissement d’un fichier assaini que sont les décès encore inscrits et la double inscription d’un même électeur dans deux communes différentes après un changement de résidence. La solution réside dans la politique de modernisation du secteur par l’Etat en ce sens que l’état-civil a été numérisé à travers tout le territoire national et qu’on peut, désormais détecter tout décès et biffer le nom du concerné d’un simple clic de souris a-t-il précisé. Pour ce qui est de la double inscription, il est, également aisé de le savoir, à travers le fichier national de l’état-civil.

Hocine Maazouz tiendra à rappeler la mission de son département qui consiste à encadrer l’opération dans les meilleures conditions et dans la transparence la plus totale, insistant sur une préparation matérielle rigoureuse. Le moindre détail doit être pris en compte car, notre responsabilité est entièrement engagée dans cette équation électorale à plusieurs paramètres a-t-il tenu à rappeler en citant celui du personnel d’encadrement qui reste le maillon le plus important de la chaîne puisque c’est à lui qu’incombe la responsabilité du scrutin le jour «J». D’où l’importance du choix de ce personnel et la nécessité de sa formation pour cette opération électorale, stratégique pour la suite des évènements et de la présidentielle de 2019, notamment.

Hakim Ghali