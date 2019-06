<span style='text-decoration: underline;'>Des ministres, des cadres de banques, des fonctionnaires et des hommes d’affaires derrière les barreaux </span>:<br><span style='color:red;'>La lutte anti-corruption s’accélère</span>

Ce volet de la lutte contre la corruption n’est pas le seul terrain de bataille de la Justice, appelée à agir sur plusieurs fronts. L’un de ces fronts qui consistent à poursuivre d’anciens ministres a connu, hier, un épisode, tout aussi significatif que les précédents.

La scène judiciaire n’est visiblement pas prête de connaître un répit. En effet, le défilé de hauts responsables politiques et de patrons connus de la grande majorité des Algériens se poursuit à un rythme soutenu, au point où l’on peut fort bien imaginer quelques surprises que ce soit dans les rangs des hommes d’affaires que dans ceux des politiciens. L’appareil judiciaire qui tourne à plein régime depuis le mois d’avril dernier, s’est récemment intéressé au patron du groupe Sovac, représentant exclusif de Volkswagen en Algérie, et de plusieurs anciens ministres. Mourad Oulmi, convoqué en même temps que son frère, hier, au tribunal de Sidi M’hamed, a comparu devant le procureur de la République, après avoir passé la nuit au siège de la gendarmerie nationale de Bab Edjdid. L’homme est poursuivi dans des affaires de corruption, apprend-on de bonnes sources. Plusieurs cadres du ministère de l’Industrie ont également été entendus par le même magistrat dans une affaire, assez complexe, faut-il le souligner.

La complexité de cette affaire tient dans la convocation de l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Il faut croire que les connexions dans cette affaire sont impressionnantes, puisque en plus des cadres du ministère de l’Industrie, des responsables de banques et d’entreprises économiques sont aussi impliqués, puisque convoqués par la Justice. Il est reproché à tout ce beau monde, d’avoir dilapidé des deniers publics, abusé de fonction et attribué d’indus privilèges.

Ce volet de la lutte contre la corruption n’est pas le seul terrain de bataille de la Justice, appelée à agir sur plusieurs fronts. L’un de ces fronts qui consistent à poursuivre d’anciens ministres a connu, hier, un épisode, tout aussi significatif que les précédents. Et pour cause, c’était, au tour, hier, de l’ex-ministre des Finances, Karim Djoudi, de comparaitre devant le juge instructeur de la Cour suprême. Après avoir été entendu, M.Djoudi a été mis sous contrôle judiciaire. L’audition en question entrait dans le cadre d’une enquête liée à des affaires de corruption, note une source de la Cour suprême, reprise par l’Aps.

Dans la même veine, il a été enregistré la comparution de l’ancien ministre des Transports, Amar Tou, devant le juge d’instruction près la Cour suprême. Il faut savoir que la dynamique judiciaire de ces deux derniers mois répond aux dispositions de l’article 573 du Code de procédure pénale, qui donne à la Cour suprême, les prérogatives légales d’instruire et de juger les dossiers impliquant de hauts commis de l’Etat. Il faut savoir que toutes ces affaires ont d’abord fait l’objet d’enquêtes préliminaires instruites par la police judiciaire de la Gendarmerie nationale d’Alger, pour des faits à caractère pénal, à l’encontre des ex-Premier ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, des anciens ministres Abdelghani Zaâlane, Amar Tou, Boudjemaa Talaï, Amar Ghoul, Abdelkader Bouazgui, Karim Djoudi, Abdesslam Bouchouareb et des ex-walis, notamment Abdelkader Zoukh et Mohamed Djamel Khanfar. «Compte tenu de leurs fonctions au moment des faits, les susnommés bénéficient de la règle du privilège de juridiction consacrée par le texte de cette loi», avait expliqué le Parquet général près la Cour d’Alger.

Il y a lieu de rappeler que le juge instructeur de la Cour suprême avait ordonné, la semaine dernière, le placement des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que l’ancien ministre du Commerce, Amara Benyounes en détention provisoire à la prison d’El Harrach à Alger pour les mêmes chefs d’accusation. L’ex-ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane a été lui placé sous contrôle judiciaire après avoir été auditionné dans des affaires liées à la corruption.

Anissa Mesdouf