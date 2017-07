<span style='text-decoration: underline;'>Le département d’Etat reconnaît son efficacité </span>:<br><span style='color:red;'>La lutte antiterroriste en Algérie au scanner US</span>

Selon le rapport du Département d’Etat US, la coopération sécuritaire algéro-tunisienne «a permis de déjouer plusieurs attaques terroristes», un aspect peu médiatisé par l’Algérien, mais que les Etats-Unis apprécient au plus haut point.

Le rapport du Département d’Etat américain sur la prévalence du terrorisme dans le monde n’a pas tari d’éloges sur la stratégie déployée par l’Algérie dans le domaine de la lutte antiterroriste. Le document, rendu public ce jeudi, met en exergue le travail qu’accomplit la diplomatie algérienne pour circonscrire le phénomène et surtout pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région du Maghreb et du Sahel. Le département d’Etat n’omet pas de signaler en effet, que si les conflits qui minent la région ne se sont pas propagés, c’est dans une large mesure, grâce au travail de la diplomatie algérienne qui, faut-il le rappeler, est régulièrement cité en exemple par les grandes puissances mondiales.

Le coordonnateur pour la lutte antiterroriste au département d’Etat, Justin Siberrel, qui a fait lecture dudit rapport, n’a pas manqué de relever que «l’Algérie a poursuivi une campagne offensive pour éliminer toute activité terroriste au niveau de ses frontières et a soutenu les efforts de police pour déjouer l’activité terroriste dans les centres urbains». Le haut fonctionnaire a tiré une conclusion que la société algérienne vit depuis plusieurs années déjà. Le rapport du Département d’Etat US qui semble découvrir l’exceptionnelle efficacité du dispositif sécuritaire, note que le gouvernement «a continué à restreindre les capacités des groupes terroristes activant près des frontières en les empêchant d’opérer à l’instar de Jund al-Khilafah qui avait prêté allégeance à Daech».

Les Américains qui semblent avoir bien suivi le feuilleton sécuritaire qui s’est traduit par l’anéantissement de toute trace de Daech sur tout le territoire national, sont donc forcés de constater que l’Algérie est «un véritable rempart contre le terrorisme dans la région». L’intérêt des Etats-Unis pour le poids de l’Algérie dans le domaine opérationnel, tient sa justification dans le rôle de premier plan joué par l’Algérie dans la sécurisation de la Tunisie voisine. Selon le rapport du Département d’Etat US, la coopération sécuritaire algéro-tunisienne «a permis de déjouer plusieurs attaques terroristes», un aspect peu médiatisé par l’Algérien, mais que les Etats-Unis apprécient au plus haut point.

Cela, pour ce qui concerne la défense du territoire et de la région. Concernant le rôle que joue l’Algérie au plan international, on apprend que notre pays a été un acteur de premier ordre dans la promotion de la paix. Relevant que l’Algérie «préside le comité international de suivi de l’accord de paix au Mali, soutient le processus politique onusien en Libye et participe à divers forums sahélo-sahariens pour discuter des politiques de développement et de sécurité dans la région et coordonner l’action des donateurs», le rapport rappelle que le pays est membre fondateur du Forum mondial de lutte contre le terrorisme.

Il reste que cette efficacité prouvée sur le terrain de la lutte antiterroriste et de la diplomatie, ne met pas pour autant l’Algérie à l’abri de la menace en raison de «l’instabilité politique et sécuritaire dans la région» représente une menace à la sécurité des frontières. De fait, le Département d’Etat rejoint en tout point la stratégie sécuritaire du gouvernement qui considère, comme le stipule le rapport, la sécurisation des frontières comme «une priorité pour se prémunir de l’infiltration de terroristes venant de pays voisins», approuvant les dispositifs de surveillance mis en place pour renforcer le contrôle et la sécurité au niveau des zones frontalières et reconnaissant par la même, leur raison d’être.

Le refus de l’Algérie d’adhérer à la coalition internationale anti-Daech, initié par les Américains, n’est pas considéré comme une erreur par le Département d’Etat qui souligne dans son rapport, le soutien actif de l’Algérie pour réduire la nuisance de Daech. Son action a été très visible «dans la lutte contre la propagande terroriste et les programmes de renforcement des capacités des pays voisins», note le document.

Le rapport termine en saluant la fermeté de l’Algérie face aux enlèvements pour rançons, tout en notant que «le gouvernement algérien a maintenu une politique stricte qui exclut toute concession» aux groupes terroristes qui détiennent des otages. Il retiendra à ce propos, qu’en 2016, il n’a été enregistré en Algérie aucun kidnapping.

Alger: Smaïl Daoudi