<span style='text-decoration: underline;'>Pour obtenir un accord sur les prix du pétrole</span> :<br><span style='color:red;'>L’Algérie sur deux fronts</span>

La diplomatie algérienne tourne à plein régime en marge du Sommet du Mouvement des pays Non-alignés qui se tient dans la ville de Margarita, au Venezuela. Représentée à cette rencontre par le ministre des Affaires étrangère, M. Ramtane Lamamra, a développé les thèmes en adéquation avec ses convictions en matière de non-ingérence dans les affaires des Etats, mais également le recours au dialogue pour régler les conflits. Voix très entendue dans le concert des nations, la diplomatie algérienne est actuellement sollicitée par l’Etat pour rapprocher les points de vues entre Téhéran et Ryad. Ces deux capitales sont en froid et l’intérêt d’Alger et de toute la région va dans le sens d’un dialogue constructif irano-saoudien. A ce propos, Ramtane Lamamra a transmis un message verbal du président de la République Abdelaziz Bouteflika, à son homologue iranien Hassan Rohani. Les deux hommes ont certainement abordé la lancinante question de la paix dans la région du Moyen Orient, mais également la problématique des prix du pétrole. «Les efforts en cours en faveur de la restauration de l’unité des rangs des pays producteurs de pétrole et du succès des consultations officieuses devant avoir lieu prochainement à Alger, en vue d’une contribution concertée à l’assainissement du marché pétrolier international» rapporte un communiqué des AE, dont la mission vient conforter celle du ministre de l’Energie qui, à partir d’Alger, travaille à la réussite du forum international de l’Energie, prévu le 27 septembre prochain au Centre international de conférences.

Le Secrétaire général de l’Opep, Mohammed Sanusi Barkindo, qui est depuis avant-hier, l’hôte d’Alger, joint sa voix à celle de Nourredine Bouterfa en affichant son «optimisme» de voir la réunion informelle d’Alger déboucher sur une position de consensus de tous les pays membres de l’organisation. Il reste que son souhait est tout de même nuancé au sens où le processus de prise de décision au sein de l’Opep n’accorde pas une attention soutenue aux rencontres informelles. Le principe de cette réunion est une bonne chose, mais encore faut-il lui donner un statut plus officiel pour espérer parvenir à un accord sérieux. «Donc, on propose que cette réunion informelle (d’Alger), aboutisse à une réunion extraordinaire dans le but de prendre des décisions» explique le SG de l’Opep.

Il faut dire que cette réunion est l’aboutissement d’un long périple effectué par M. Bouterfa à travers plusieurs capitales de pays producteurs de pétrole. L’objectif de ce déploiement est de construire une «opportunité pour parvenir à un accord qui favorisera la stabilisation du marché du pétrole». A en croire le ministre de l’Energie, «L’Algérie a une proposition qu’elle soumettra aux participants de la réunion d’Alger. Nos consultations menées auprès de nos partenaires, montrent qu’il y a un consensus autour de la nécessité de stabiliser le marché. C’est déjà un point positif».

Smaïl Daoudi