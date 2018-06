La lutte contre les constructions illicites

Selon un dernier bilan établi par les services de l’Urbanisme, près de 130 constructions illicites ont été démolies à travers les communes et localités de la daïra de Boutlélis. La dernière opération en date, a concerné une dizaine de constructions érigées sur le domaine public de la localité de Brédéha, dans la commune de Boutlélis. Selon des sources locales proches de ce dossier, la lutte contre la bidonvilisation se poursuit ici sans relâche, conformément aux instructions du wali d’Oran, qui a lui-même mis en place un dispositif de suivi, jugé rigoureux et efficace. Mais, malgré ces bilans de démolitions qui sont rendus publics de temps à autre, le dossier semble encore souffrir d’un manque de transparence, voire de crédibilité en termes de résultats, par rapport à l’objectif final escompté. Car, sur une centaine de masures de bidonvilles démolis, on ne sait trop combien d’autres nouvelles constructions illicites sont venues remplacer les anciennes, souvent érigées au même endroit dans certaines communes. Cet épineux dossier de l’éradication des bidonvilles, semble encore souffrir d’un manque de transparence, voire de crédibilité, tant il reste balisé par des tabous et des non-dits, forgés à la fois, par la conjoncture politique et sociale et par un mode de gouvernance inadapté. On se souvient, pour l’exemple du fameux bidonville du douar Cheklaoua à Oran, qui en près de quarante ans d’existence, a été démoli, pas moins de six fois pour renaître à chaque fois de ses décombres. Ce n’est qu’après le lancement d’un projet d’infrastructure publique, il y a deux ou trois ans, que le site a pu être sauvegardé. Il en est de même, pour l’ancien bidonville du Douar «El Flalis» qui n’a été éradiqué, que grâce à la réalisation de la résidence de la Wilaya voisine où celui dit de «Hayat Récency», où le site a été réapproprié par un vaste programme de logement. En d’autres termes, tous les experts en la matière, s’accordent à dire, que le phénomène des bidonvilles en milieu urbain, ne peut disparaître sans une véritable stratégie de croissance urbaine, axée sur la réalisation de multiples projets d’habitat, d’infrastructures sociales, économiques ou touristiques ou d’équipements publics. Très souvent, au détour de rapports périodiques, élaborés par des communes, touchées par la floraison des bidonvilles, on entend les gestionnaires élus affirmer fièrement, que les «démolitions engagées, ont permis de récupérer d’importantes assiettes foncières». A Mers El Kébir, Boutlélis, Misserghin, Ain El Kerma et bien d’autres localités à travers la Wilaya. Les élus concernés, sont en réalité plutôt dépassés par la spirale infernale des constructions illicites. Un fléau entretenu, on le sait, par des mentalités et des pratiques, défiant l’ordre et les lois de la République. Selon un éminent avocat du barreau d’Oran, il est toujours difficile de balayer les arguments, de ceux qui au nom du droit à un logement décent, affirment «qu’ils ont à peine les moyens de construire une baraque sur le sol algérien qui appartient à tous les Algériens…». Lors du prêche de la prière du Vendredi dans certaines mosquées de petits villages, on entend souvent l’Imam inviter les jeunes à se marier pour se conformer aux préceptes de l’Islam, quitte à aller habiter dans un bidonville… C’est dire combien, pour le maire d’un village, la lutte contre les constructions illicites relève d’une mission très difficile.

Par S.Benali