<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La marque Raylan électroménager ouvre un nouveau show-room à Oran</span>

Poursuivant sa politique d’extension à travers le territoire national afin d’être proche de sa clientèle, la marque algérienne d’électroménager Raylan semble concurrencer les grandes marques dans ce domaine en progressant dans les ouvertures des show-rooms et points de vente à travers toutes les grandes villes d’Algérie.

© OT / Adda





Et ainsi ce lundi 2 juillet, l’entreprise Raylan a choisi le grand et beau quartier des Castors pour ouvrir son plus grand show-room à Oran sur la grande avenue des Castors. Ce show room s’étend sur plusieurs niveaux dominant le quartier des Castors. Avec ce nouveau show room, 13ème d’un réseau national, que le directeur général M. Youcef Merzoug et le Vice-président de l’APW monsieur Abdelhak ont inauguré en présence de la presse locale et nationale et des invités, ce show-room expose tous les produits de Raylan dans le domaine de l’électroménager. L’entreprise Raylan est une entreprise algérienne fondée en 2005 et son fondateur et directeur général monsieur Youcef Merzoug spécialiste dans la fabrication et le montage des produits électroménagers. Ses unités de production situées à Annaba, s’étendent sur 7 hectares. Le volume industriel important, place la marque Raylan parmi les marques les plus importantes du secteur de par sa capacité de production, mais aussi par la qualité de ses produits qui sont garantis et dans chaque ville. Des services après-vente et maintenance sont ouverts. Le directeur général de Raylan souhaite créer plusieurs unités de production dans les autres villes d’Algérie et souhaite l’aide du wali pour l’obtention de terrain afin de concrétiser ses projets d’avenir et investir à travers tout le pays. Aussi, dans ce nouveau grand show-room d’Oran, tous les produits électroménagers sont d’une grande qualité et de prix étudiés, ce qui enrichit Oran de nouveaux show-rooms qui semblent bien visibles de loin dans le beau quartier des Castors.

Adda.B