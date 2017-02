<span style='text-decoration: underline;'>USMBA 2 – MCO 0</span>:<br><span style='color:red;'>La Mekerra nouveau dauphin</span>

En venant à bout du club d’El Hamri, devant une assistance record, de près de 40.000 spectateurs, le club phare de la Mekerra frappa, avant-hier, d’une pierre deux coups : d’abord prendre sa revanche, de la défaite du match Aller, d’un but à zéro, et surtout, chiper la seconde place au classement général, avec une série de quatre victoires d’affilée, en tant de matchs disputés, depuis le début de la phase « Retour ».

Ce derby tant attendu, a vu une égalité dans le jeu, dés le coup d’envoi de Halalchi, mais avec plus de volonté, de la part des poulains de Chérif El Ouazzani. Ces derniers, et grâce à un milieu de terrain, considéré comme le meilleur, à l’échelle nationale, composé des Sidhoum, Tabti, Zouari, Zenasni et Labani, imposa son jeu, et ne laissa aucune chance aux protégés de Belatoui, qui ont trouvé beaucoup de difficultés, à instaurer leur jeu habituel, malgré la présence de Bentiba et Delhoum. Alors que le MCO tenait son « nul vierge », voilà que sur une action menée par Tabti, à une minute de la pause, le numéro cinq de l’USMBA plaça un centre, que Bouguelmouna dévia de la tête. Et c’est d’un splendide geste acrobatique, que la nouvelle recrue, Abdelkrim Zouari, ouvrit le score, en mettant le cuir dans la lucarne, d’un impuissant gardien Natech.

Et c’est ainsi, que les deux équipes regagnent les vestiaires, avec l’avantage aux locaux. Ces derniers ont persisté, dés le retour de la pause, afin de mettre le break. Ce fut un pari gagné, puisque Balegh Abou Sofiane, doubla la mise, en inscrivant sa neuvième réalisation de la saison, juste à la 58’ de jeu. A partir de ce moment, les Hamraouas se sont un peu réveillés, avec des actions timides, de la part des Nessakh, Belarbi et Chérif Mohamed. Ce score de deux buts à zéro, ne changera pas, mais c’est une très belle victoire, de la part des gars de la Mekerra.

B. Didène