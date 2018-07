L’évocation par plusieurs voix en Algérie de l’ennemi intérieur qui vise à semer la discorde entre les Algériens, amène à penser que l’Algérie n’est pas encore sortie de l’auberge. Même si la société a réussi à déjouer tous les plans imaginés ici et ailleurs pour provoquer l’implosion du pays, elle reste encore la cible d’autres tentatives, de plus en plus «pointues» et forcément de mieux en mieux élaborées.

Ainsi, après la guerre totale contre le terrorisme et le printemps noir d’où l’Algérie s’en est sortie plus forte et plus unie, elle continue à faire l’objet de nouvelles tentatives de déstabilisation à travers, cette fois, une autre approche qui s’inspire assez fortement du printemps arabe. Il faut dire que le printemps arabe aidant, certains cercles cherchent à reproduire en Algérie, le mode d’emploi qui a réussi ailleurs.

Les groupuscules qui activent de l’intérieur et de l’extérieur du pays en maniant, avec un certain professionnalisme les réseaux sociaux, sont véritablement en action. Il faut bien reconnaître que certains faits, la manière de leur médiatisation et le discours qui les porte, ressemblent assez étrangement à ce qui s’est fait dans certains pays arabes quelques mois avant les grands soulèvements populaires. Sauf que chez-nous la situation est différente, en raison des expériences vécues par le peuple. Ce dernier, reste tout à fait imperméable à certaines actions de déstabilisation.

Mais ce ne sont pas ce genre de «contraintes» qui décourageraient les cercles hostiles à l’Algérie. Ils cherchent encore la faille et adaptent le discours et le procédé à la réalité algérienne. Ils se disent qu’il doit forcément exister une fissure quelque part dans le corps social et politique de ce pays. Ils ont cherché et pensent avoir trouvé dans les affaires de corruption matière à secouer les choses. Les photos-montage, les vidéos bidouiller et les dizaines de milliers de partages de propos décourageant les Algériens de leurs pays, alors que l’Algérie fêtait son 56ème anniversaire d’indépendance, attestent de ces tentatives de provoquer une fracture au sein de la société. Sans vouloir passer pour des psychopathes, on pourrait dire qu’une partie de ces groupuscules ont leurs animateurs en Algérie, mais tiennent leurs instructions d’ailleurs. Seulement, ils se trompent encore une fois, puisque l’Algérie est une et restera indivisible. Sa destinée n’est pas de finir morcelée. A bon entendeur…

Par Smaïl Daoudi