<span style='text-decoration: underline;'>Bureau d’Aide Sociale (BAS), de l’APC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La mendicité attire de nombreux adeptes</span>

Durant cette période de froid rigoureux, le Bureau d’Aide Sociale (BAS), de l’APC d’Oran, poursuit l’opération de prise en charge des personnes sans domicile fixe, mendiants et déficients mentaux, à la faveur d’opérations de ramassage, planifiées dans les artères du centre-ville et des quartiers périphériques, relevant des douze délégations communales.

Les dernières actions ont été réalisées de nuit, au cours de cette période, avec le concours des agents de la sûreté de wilaya et ceux de la DAS, du SAMU d’Eckmühl et des agents communaux, pour recueillir 68 personnes dont 8 femmes, durant la période comprise entre le 26 décembre 2017 et le 12 janvier courant. Ces individus vivant dans la précarité, ont été transférés vers le centre du SAMU d’Eckmühl. Le ramassage des personnes vivant dans l’instabilité sociale, mérite toute l’attention des responsables administratifs, en charge de la gestion de ce service, ainsi que des nouveaux élus de l’APC d’Oran, pour au moins, atténuer ce phénomène qui prend des proportions alarmantes dans une ville prospère et généreuse. Le directeur du Bureau d’Aide Sociale, M. Abdallah Meliani, s’est expliqué en signalant que la ville d’Oran reste très attractive pour pratiquer la mendicité. «Ils viennent de toutes les localités, de l’agglomération et d’autres régions éloignées, de Chlef, de Sig ou bien de Sidi Maarouf et de Misserghin, pour être tôt le matin dans des emplacements urbains très fréquentés et repartent l’après-midi vers les gares routières pour regagner leur lieu de résidence», a notamment signalé ce responsable.

Cette campagne se poursuivra régulièrement pour couvrir toutes les cités, afin d’assister et recueillir les citoyens en difficulté. A noter, que l’APC d’Oran gère le centre d’accueil de la Caserne Chaabane qui offre le gîte et le couvert, ainsi que les soins à 80 personnes âgées, hommes et femmes, abandonnés par leurs proches. Ces pensionnaires sont entièrement pris en charge pour étoffer cette assistance, en faisant profiter ces vieilles personnes d’excursions et de cures thermales. De plus, huit parmi les pensionnaires, 8 ont eu droit à un pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, durant la session de l’été 2017. Les frais de pèlerinage ont été offerts par un citoyen qui a préféré garder l’anonymat. D’autre part, des opérations d’assainissement des sites de détente ont été menées avec le concours de la sûreté de wilaya pour éloigner certains individus des déficients mentaux, parfois agressifs. Ils ont été transférés à l’hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi, apprend-on auprès de la même source. Un centre pour personnes âgées a été ouvert par l’APC à la «Caserne Chaabane» qui compte 80 pensionnaires, entièrement pris en charge par la commune d’Oran. D’ailleurs, durant leur séjour au centre, ces personnes bénéficient de soins médicaux et de cures thermales. Des bienfaiteurs et des associations caritatives, offrent souvent des effets vestimentaires.

Abdallah.B