<span style='text-decoration: underline;'>Le phénomène prend de l’ampleur - (Ain Témouchent)</span>:<br><span style='color:red;'>La mendicité en mode «ado»</span>

Ces derniers temps, les habitants de la ville de Témouchent, ont du remarquer la présence de nombreuses adolescentes à travers toutes les principales rues et artères du centre-ville qui toutes s’adonnent à la mendicité.

En effet, toutes les probabilités demeurent possibles avec la saison d’été avec l’arrivée de nos compatriotes d’Outre-mer et le flux saisonnier de cette période dans la ville avec tous les visiteurs qui s’y rendent et par ricochet pour se rendre sur les plages du littoral de la wilaya; et c’est certainement ce qui pousse toute cette masse de mendiants et mendiantes, à occuper les espaces en particulier une nouvelle catégorie. Et il s’agit-là de mendiantes très jeunes, des adolescentes parfois accompagnées d’enfants et pour la plupart du temps seules à essayer de soutirer quelques dinars à tous ces passants et riverains avec la «tendresse» de mots pour toucher les sentiments de tous.

La question qui se pose, est le pourquoi subitement de l’apparition de toutes ces «ados» qui occupent les trottoirs et en plus ce sont des filles ? Les services concernés, doivent se pencher sur ce phénomène non pas de la mendicité qui est devenue par la force du temps une «profession lucrative», mais de celui de la présence de toutes ces mendiantes en mode ado. Outre les nombreuses mendiantes femmes âgées qui s’installent à proximité de commerces comme les pizzerias, superettes, pâtisseries etc. qui abordent les clients pour un éventuel achat d’un produit, arrivent quand même à faire leurs emplettes au quotidien.

Quant aux jeunes filles nouvellement versées dans la filière, le mode d’emploi est simple et consiste tout simplement à «amadouer» les passants surtout de leurs catégories, à leur extorquer non seulement des pièces mais des billets surtout. Et c’est pour toutes ces raisons que nous pouvons même croire à un réseau bien organisé et bien orchestré à travers les quatre coins de la ville. Ceci, notre attention sur cette situation n’est pas fortuite mais repose sur ce constat qui une fois n’est pas coutume, sort de l’ordinaire de la mendicité habituelle et de son phénomène routinier. La saison d’été avec son flux de visiteurs et de passagers, semble propice à tous les subterfuges de la mendicité dont nous avons à maintes reprises évoqué et soulevé le phénomène à travers ces mêmes colonnes de notre journal. Qu’à cela ne tienne, est-ce que tous ces mendiants et mendiantes, sont dans le réel besoin car, à en voir les habits entre autres de quelques-uns, la question mérite vraiment d’être posée.