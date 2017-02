<span style='text-decoration: underline;'>Bouleversement climatique</span>:<br><span style='color:red;'>La mercuriale valse</span>

Ces derniers jours, le père de famille au revenu modeste, ne sait plus quoi faire, face aux perpétuelles augmentations des fruits et légumes. Un petit tour au niveau du marché, nous fait sursauter. Le kilo de pommes de terre avoisine les 80 DA. Le très cher légume du pauvre, n’est plus accessible au pauvre smicard. Rencontré au niveau du marché de la Ville Nouvelle, une mère de famille s’arrête à presque toutes les tables, avant de se décider de s’approvisionner en pommes de terre. Vu le prix, elle opte pour les toutes petites, appelées plus communément «pommes de terre grenailles» 50 DA le kilo. Certes, elles sont excessivement chères. Mais que voulez-vous, on en a besoin au moins pour faire de la soupe. Quant à la tomate, qui est plus que pale et frappée par le givre, son prix vacille entre 140 et 200 DA. Là aussi, les revenus modestes la regardent, sans oser s’en approcher. Quant à la courgette, elle ne descend pas au dessous des 140 DA. La carotte qui remplace la laitue pour les salades, même si son prix est élevé pour la saison, ne va pas au delà des 50 DA, alors que le navet a plafonné les 100 DA au niveau de certains marchés de quartiers. Par ailleurs, les légumes hors saison, tel le poivron ou haricot vert, il vaut mieux ne pas s’en approcher. Pour ce qui est des fruits, la Thomson est cédée entre 100 et 120 DA, pas du tout accessible nous dira un père de famille. Il a été remarqué, que pour cette saison, les fruits exotiques inondent le marché tel l’ananas, la noix de coco et le kiwi. Ainsi, là aussi, certains responsables de familles n’osent même pas s’en approcher. On doit parer au plus urgent. Tels les légumes de base, qu’ils soient secs ou frais. Sans oublier l’huile, le sucre et le café. Alors avec les 18 000 DA du SMIC, c’est une vraie acrobatie qu’il faut adopter, si on veut réussir à ne pas tomber dans le panneau des dettes qui n’en finissent pas. Le pouvoir d’achat baisse sans cesse, nous dira une mère de famille. A chaque augmentation de salaire, il faut s’attendre à une augmentation de l’indice des prix. Comment pouvons-nous vivre de la sorte, s’interrogeront les pauvres citoyens ? Interrogés sur ces hausses de prix, les marchands de fruits et légumes, mettent en cause plusieurs facteurs dont principalement, le mauvais temps qui sévit ces derniers temps.

F.Abdelkrim