<span style='text-decoration: underline;'>Le Président Tebboune à la réunion du Conseil des ministres</span>:<br><span style='color:red;'>«La micro entreprise sera la locomotive de la nouvelle économie»</span>

du Conseil des ministres qui s’est tenu avant-hier. L’Education nationale, la formation et l’enseignement professionnels, la micro entreprise, les start-up et l’économie de la connaissance ont été abordés pour ce qui concerne le volet économique. Sur un autre chapitre, le Conseil des ministres a abordé la problématique de la sécurité routière. Un phénomène d’autant plus d’actualité qu’au lendemain de la réunion, un grave accident a endeuillé 5 familles de l’est du pays. Dans le volet social, il a été procédé à l’adoption d’un plan d’urgence pour la relance du développement local dans les régions montagneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud et les régions périphériques des grandes villes, notamment en matière d’alimentation en eau potable (AEP), d’approvisionnement en électricité, de raccordement au gaz, de structures scolaires et de transport. Le plan d’urgence a porté également sur la mise en place de mécanismes de solidarité de proximité. Ce sont là les grandes lignes d’un Conseil assez chargé, mais qui a permis à l’exécutif de déblayer le terrain sur pas mal de sujets et d’annoncer la couleur quant à la détermination en faveur d’une meilleure prise en charge de la situation dans tous les secteurs, objet de la réunion. L’on prend la mesure de cette nouvelle volonté à travers l’instruction ferme du président de la République sur le dossier des accidents de la route où il a ordonné «le durcissement, de concert avec le ministère de la Justice, des mesures rigoureuses à l’encontre de tout comportement criminel dans la conduite, notamment en ce qui concerne les moyens de transport collectif et scolaire», rapporte le communiqué de la présidence de la République. Cela en sus d’instructions en faveur de «la mise en place de l’éclairage public au niveau des voies express et l’inspection régulière de la signalisation routière». Le Président appellera, dans la foulée, le ministère des Affaires religieuses à contribuer à la sensibilisation à travers les mosquées et les imams.

Sur la question du développement local et la réduction des disparités entre les villes et les campagnes, le Président a identifié le gaspillage et les dépenses douteuses, comme à l’origine des déséquilibres constatés. Il a de fait appelé à combattre ces phénomènes, au même titre que la corruption, grande ou petite soit-elle, par tous les moyens légaux. Il a instruit, par ailleurs, M. Beldjoud et les ministres des autres secteurs concernés, de trouver une solution pour les zones enclavées à même de leur assurer les services de première nécessité, à savoir l’eau, l’électricité et les routes, et qui leur permettront, au moins, de se sentir des citoyens à part entière.

Le volet économique du Conseil des ministres est tout aussi innovant en ce sens que les problèmes identifiés et les instructions qui les ont concernés font ressortir cette même volonté de régler les problèmes avec la précision du technicien. L’on n’est plus dans le discours, puisque le Président Tebboune réclame des résultats. L’exposé présenté par le ministre de la Micro entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridene, a mis en évidence les grandes lignes de la stratégie de redéploiement du secteur et touché du doigt les faiblesses, tout en proposant des pistes de développement harmonieux du secteur, à tout point de vue, fiscal, financier et registraire. Intervenant à ce sujet, le Président donne le ton à son quinquennat en annonçant, sans nuance que le ministère de la micro entreprise sera «la locomotive de la nouvelle économie» et aura l’appui et le soutien dans sa révolution numérique. Il a ainsi appelé à accélérer l’organisation d’un Salon dédié aux startups et aux petites et moyennes entreprises (PME), en soulignant que «les jeunes ont besoin de choses concrètes» et en ordonnant la création d’un Fonds dédié aux créateurs de startups. «Désormais, vous avez le pouvoir de décision et un Fonds de financement, dans le Conseil d’administration duquel vous serez membres. A vous le terrain pour concrétiser vos projets au profit des jeunes», a affirmé le Président de la République en guise de passage de témoin à la jeunesse pour qu’elle soit le facteur de la relance de l’économie de la nouvelle Algérie.

Tous les autres sujets évoqués dans le Conseil des ministres ont connu le même traitement en termes de sérieux et d’instruction donnée par le chef de l’Etat. L’Education qui a vu Abdelmadjid Tebboune mettre le point sur l’importance de réhabiliter toutes les écoles, quitte à transférer le poids financier des réfections à l’Etat pour les communes les plus pauvres, renseignent sur une volonté de trouver les solutions maintenant et tout de suite et ne pas se contenter de le dire seulement.

Nadera Belkacemi