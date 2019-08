<span style='text-decoration: underline;'>Au lendemain de l’incident dramatique du jeudi soir </span>:<br><span style='color:red;'>La ministre de la Culture Meriem Merdaci démissionne de son poste</span>

La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a présenté samedi sa démission au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah qui l’a acceptée, indique un communiqué de la présidence de la République.

La démission de la ministre nommée au poste de ministre de la Culture en avril dernier, intervient au lendemain de la bousculade qui eut lieu lors du concert du chanteur Soolking, très attendu par les jeunes, organisé jeudi soir au stade du 20 Août à Belcourt à Alger, et qui a été marqué par un incident dramatique, causant le décès de 5 personnes et la blessure de plusieurs dizaines de jeunes. Avant la démission de Mme.Merdaci, le Premier ministre Noureddine Bedoui, avait décidé vendredi, de limoger le directeur général de l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El-Hocine.

Cette décision a été prise suite à la bousculade qui a eut lieu jeudi soir lors du concert de Soolking qui a été organisé par l’ONDA.

A rappeler, que la bousculade a fait au moins 5 morts et 32 blessés. Les victimes sont âgées entre 13 et 23 ans. Il s’agit notamment de Ali.A.S 23 ans, Kadi. Ch, 19 ans, Baouche. R 21 ans d’Alger et Amine.Y 13 ans (Tlemcen). La dernière victime, n’a pas encore été identifiée. Le mouvement de foule se serait produit aux alentours de 20 heures, soit une heure avant le début du show. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux affirment que le stade était pourtant déjà rempli mais de nombreux fans qui avaient leurs billets, étaient toujours bloqués aux entrées.

Selon un communiqué de la Protection civile qui ne précise pas le nombre de décès, les personnes blessées, certaines étaient gardées en observation tandis que d’autres qui souffraient de blessures sans gravité, ont quitté l’hôpital Zemirli d’Alger.

Parmi les personnes plus légèrement blessées, 86 personnes ont été traitées sur place dans un poste médical avancé. La gestion et l’organisation catastrophique des services concernés seraient, à l’origine de ce drame, puisque, une fois sur les lieux, on déplore les conditions d’attente et de longues files très compactes devant les différentes entrées du stade depuis la matinée.

Les organisateurs auraient pu changer le lieu du Concert au stade 5 Juillet et ce, vu le nombre important des fans de Soolking qui ont voulu assister à ce concert.

Samir Hamiche