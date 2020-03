<span style='text-decoration: underline;'>Solidarité</span>:<br><span style='color:red;'>La mise au point du Wali d’Oran</span>

Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a lancé avant-hier, un message clair aux associations et aux bienfaiteurs à Oran, pour ne pas publier les photos des citoyens qui reçoivent leurs dons sur les réseaux sociaux.

En effet, les services de wilaya ont observé ces derniers jours, que des associations publient des photos de leurs compagnes de solidarité, en partageant des photos de personnes défavorisées et personnes âgées sur les réseaux sociaux, notamment, dans les zones d’ombre.

Ce qui a poussé le wali d’Oran à faire une mise au point. Certes, c’est un acte qui n’est pas interdit, mais beaucoup estiment que ce fait pourrait affecter les sentiments de ces gens. Quelques associations estiment, quant à elles, que la publication des activités sur les réseaux sociaux, pourra être bénéfique pour déclencher la réaction d’autres bienfaiteurs pour des dons et d’autres actions de solidarité, au grand bonheur de toute la société. Le chef de l’exécutif a tenu également à saluer l’élan de solidarité qui est en cours à Oran, où des bienfaiteurs et des associations sont sur le terrain pour apporter aide et assistance aux familles défavorisées mais également, le cadre médical au niveau des établissements de santé et appuyer le travail des autorités locales dans les opérations de désinfection.

Des bienfaiteurs offrent quotidiennement des bavettes, gel hydroalcoolique et des produits hygiéniques ainsi que des denrées alimentaires. Un bienfaiteur a distribué 400 sacs de farine aux familles démunies, jeudi dernier. 100 quintaux de pomme de terre ont été distribués par un autre.

Des jeunes se sont également mobilisés pour effectuer des actions de sensibilisation grâce à des mégaphones pour rappeler à la population, la nécessité du confinement chez soi.

Des jeunes ont également apporté aide et repas au cadre médical des établissements de santé, notamment, ceux de l’EHU qui est devenu centre de la prise en charge de la pandémie. Et dans le cadre des actions de solidarité lancées par la Wilaya, plus de 800 colis de denrées alimentaires ont été distribués à Sidi Ghalem, dans la commune de Tafraoui. Et pour renforcer l’élan de solidarité, 3 cellules ont été créés au niveau de la wilaya pour recevoir les aides.

La première sera chargée de recevoir de la part des bienfaiteurs des denrées alimentaires et des produits hygiéniques. Elle sera gérée par le directeur de wilaya de l’action sociale. La deuxième pour les médicaments et produits pharmaceutiques ainsi que les équipements médicaux et la mise à disposition des cliniques privés pour la direction de la santé.

Cette cellule sera coordonnée par le directeur de la population et de la santé. Pour la dernière cellule, son rôle sera de coordonner les actions de mobilisation des structures hôtelières pour le confinement ou l’accueil du cadre medical. Elle sera gérée par le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya.

Fethi Mohamed