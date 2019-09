<span style='text-decoration: underline;'>28e mardi consécutif</span>:<br><span style='color:red;'>La mobilisation des étudiants se renforce davantage</span>

Une nouvelle journée de manifestation a été organisée hier par les étudiants dont le mouvement a bouclé son sixième mois. Ces dernières semaines et à la veille de la rentrée scolaire, leur mouvement, ayant accompagné le Hirak dès les premiers jours, s’est renforcé davantage.

Hier, la nouvelle journée de mobilisation des universitaires, marquant le 28e mardi consécutif de leur rendez-vous hebdomadaire, a été imprégnée par la tenue d’une série de marches et rassemblements pacifiques organisés aussi bien au niveau de la Capitale que dans d’autres wilayas du pays. À Alger, comme il est de coutume, le coup d’envoi de la marche des étudiants, plus nombreux que les mardis précédents, a été donné aux environs de 11h00, après l’arrivée de petits groupes de manifestants. Ces derniers, après quelques minutes de discussions et d’échanges, ont entamé leur marche en prenant la direction d’Alger-Centre. Munis de drapeaux aux couleurs nationales, pancartes et banderoles, les marcheurs ont sillonné plusieurs quartiers et boulevards, en scandant des slogans et chants à gorges déployées. Cette fois-ci, l’itinéraire Place des Martyrs-Grande Poste n’a pas été reconduit et les marcheurs ont entamé leur action à Alger-centre.

Ainsi, les manifestants ont marché dans les quartiers Ben M’hidi, Grande Poste, Boulevard Amirouche, Didouche Mourad et enfin Place Maurice Audin. Après avoir tenu un bref rassemblement devant le siège devenu le quartier général de l’Instance nationale du dialogue et de la médiation, les étudiants ont rejeté le dialogue en scandant des slogans hostiles à Karim Younès, coordinateur en chef du Panel. « Pas de dialogue avec les gangs » et «Karim Younès dégage dégage», ont scandé entre autres, les marcheurs, soutenus dans leur action du jour par des dizaines de citoyens.

Par ailleurs, un deuxième rassemblement devant le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) a été improvisé par les manifestants qui rejetaient la tenue d’élections présidentielles. Aussi, les slogans à travers lesquels les étudiants réclamaient la libération des détenus ont été scandés lors de l’action d’hier. Ainsi, les manifestants ont réclamé la libération des détenus du Hirak, à leur tête Lakhdar Bouregaâ ainsi que les manifestants emprisonnés pour port de drapeaux berbères, clamée avec insistance.

« Libérez nos enfants », « Libérez Bouregaâ », ont clamé les étudiants. Face à la mobilisation des étudiants, qui étaient hier des centaines à y battre le pavé, les services de sécurité ont déployé également des centaines d’éléments, dispersés par petits groupes faisant le pied de grue dans divers coins et recoins du centre d’Alger. Aussi, la police, comme c’est le cas à chaque manifestation, a déployé un hélicoptère qui tournoyait dans le ciel, au dessus des habitations. Des colonnes de véhicules bleus cellulaires étaient également de la partie et des fourgons de la police étaient stationnés dans différents points et un impressionnant cordon de sécurité a été déployé.

Le 28e mardi de la mobilisation estudiantine ne s’est pas limité qu’au niveau de la capitale, puisque des marches ont eu lieu à Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Bejaia, entre autres. À la fin de la journée, les manifestants se sont dispersés dans le calme sans le moindre incident.

Samir Hamiche