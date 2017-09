<span style='text-decoration: underline;'>Ouyahia devant les sénateurs</span>:<br><span style='color:red;'>«La nation doit connaître les défis auxquels nous sommes confrontés»</span>

L’ensemble des avantages douaniers et fiscaux accordés aux investisseurs, seront maintenus. La décision économique sera décentralisée et le foncier industriel sera libéré. La vision économique est globale, cohérente et susceptible de donner de bons résultats dans un futur proche.

Langage de vérité et phrases-choc pour frapper les imaginations et ressusciter dans les esprits des Algériens, à travers les membres du Conseil de la nation, la gravité de la situation. Ahmed Ouyahia n’a pas tourné autour du pot hier, devant les sénateurs. Il a usé d’un verbe cru pour dire l’état financier du pays. «La nation doit connaître les défis auxquels nous sommes confrontés tels que les risques liés à l’arrêt de plusieurs projets, la perte d’emploi pour plusieurs citoyens et la faillite de nombreuses entreprises» a-t-il souligné, dans le but évident de «réveiller» son auditoire sur la réalité du terrain. Pour le Premier ministre, toutes ces vérités doivent être dites «afin de mettre tout un chacun face à la réalité et l’impliquer dans le processus de redynamisation de l’économie nationale». L’exercice n’est donc pas destiné à semer la panique au sein des élites nationale, mais de dire clairement les choses pour amener tout un chacun à prendre conscience des faits et travailler à sortir le pays de la crise financière.

Lui-même très conscient du fait que l’initiative est censée être prioritairement gouvernementale, Ouyahia prend sur le gouvernement de libérer les initiatives en préconisant «la décentralisation en matière de décision d’investissement». Un acte salvateur qui a toujours manqué dans la vision par trop centralisée des décideurs. De fait, le Premier ministre estime que désormais, «c’est à la wilaya que doit revenir l’étude et le traitement des dossiers ce qui permettra de créer une compétitivité entre wilayas et mettra en avant les plus attractives en termes d’investissement outre l’investissement dans les grands projets et les projets en partenariat avec des étrangers.» Il reste à savoir si cette décision sera suivie d’effet, sachant les traditionnelles pesanteurs d’une administration centrale par trop bureaucratique.

Cela étant, la volonté d’aller vite et surtout ne pas provoquer des séismes inutiles dans les législatures nationales, suppose selon le Premier ministre, de maintenir l’ensemble des avantages douaniers et fiscaux accordés aux investisseurs. «Le Gouvernement veillera également à répondre aux besoins en matière de foncier industriel, largement disponible», a rassuré le chef de l’exécutif, qui apporte la preuve de son engagement en notant que le gouvernement soutiendra toute commune souhaitant créer une zone d’activité économique sur son territoire. Ouyahia a appelé «les Petites et Moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à adhérer au programme de réhabilitation ajoutant que des avantages seront accordés dans ce cadre». La volonté de maintenir le rythme d’investissement public, est donc évidente, dans une course effrénée contre la montée du chômage. Mais là n’est pas le seul souci du gouvernement. Ouyahia plaidera dans son innervation devant les sénateurs pour le soutien de l’Etat à la recherche au sein de l’entreprise, publique ou privée, tout en «valorisant les efforts en matière de formation de la main-d’œuvre et des cadres et en encourageant les opérateurs privés, disposés à assurer la formation dans leurs secteurs d’activité à accueillir des stagiaires». La vision économique est donc globale, cohérente et susceptible de donner de bons résultats dans un futur proche.

Il reste cependant, que le plan d’action n’aura de sens que s’il est financé. Ce à quoi, le chef du gouvernement affirme que le recours au financement non conventionnel est une obligation et pas une option.

Alger: Smaïl Daoudi