La première lecture à faire sur les dernières déclarations du Premier ministre Abdelmalek Sellal, est que l’Algérie est toujours visée par des manœuvres de déstabilisation orchestrée de l’intérieur comme de l’extérieur du pays. Les derniers événements qu’ont connus plusieurs régions du pays, confirme cette thèse. Beaucoup de cercles qui en veulent à notre pays, travaillent dans l’ombre pour déstabiliser le pays.

Jamais ces groupes n’ont désespéré de voir l’Algérie basculer dans le chaos et l’anarchie. Le fait de voir l’Algérie éviter de tomber dans la déferlante du maudit printemps arabe, n’a pas découragé ces clans et ces groupuscules de revenir à la charge à chaque fois que l’occasion pourrait se présenter. La stratégie de ces milieux ou parties encore «anonymes», pour reprendre l’expression de Abdelmalek Sellal, c’est de voir la mèche déclenchée dans une ville déterminée du territoire se propager à l’ensemble du pays. Un scénario de dominos que l’on tente de tester chaque fois que possible et quelle que soit la raison. Et si cette fois, c’est la loi de finances 2017 qui a été mise en avant, il n’en reste pas moins que tous les prétextes, quels qu’ils soient, sont exploités pour créer une situation d’insécurité et de désobéissance pour faire trembler les fondements du pays.

La situation est assez grave, il faut en convenir et tout le monde doit faire preuve de calme et de raison pour casser ces vagues hostiles qui frappent à chaque fois notre stabilité. La mobilisation des forces vives du pays est plus que nécessaire en ces temps de grandes basses manœuvres. L’Etat est appelé en premier, à tout mettre en œuvre pour ne pas voir ces tentatives réussir. Et c’est ce qu’a tenu à rappeler le Premier ministre qui a déclaré à la même occasion que «l’Etat fera barrage à toute tentative de déstabilisation visant l’Algérie».

Le citoyen a besoin de ces mots forts. Il a besoin d’être rassuré par ses gouvernants, car, ceci le réconforte dans son engagement à se mobiliser pour faire échouer ces sales tentatives et tuer les dangereux desseins des ennemis de la Nation dans l’œuf. La période est grave et il ne faut pas croire que ce qui se passe ou s’est passé dans certaines régions du pays, est un mouvement spontané. Il serait vraiment naïf de croire à une telle thèse car, l’Algérie et sa stabilité sont vraiment ciblées par des forces occultes qui ne reculeront devant rien pour atteindre leur objectif.

Par Abdelmadjid Blidi