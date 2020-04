<span style='text-decoration: underline;'>Réunion prochaine entre le ministère de l’Éducation et les syndicats </span>:<br><span style='color:red;'>La nécessité de sauver l’année scolaire au menu des discussions </span>

Le ministère de l’Éducation nationale a invité les syndicats du secteur et les partenaires sociaux pour prendre part à une réunion de consultation qui se tiendra prochainement dont l’objectif est de chercher les modalités qui permettent de sauver l’année scolaire 2019-2020.

Alors que la suspension des cours des trois cycles est en vigueur jusqu’à mercredi prochain, 29 avril, le ministère de l’Éducation nationale lancera des discussions avec les différents syndicats ainsi que les partenaires sociaux et les représentants des parents pour préparer l’éventualité d’un retour des élèves aux bancs des écoles.

La décision de reprendre les cours et la réouverture des classes notamment ceux d’examens des trois cycles à savoir le primaire, le moyen et le secondaire, n’est pas encore annoncée par les autorités concernées, mais elle demeure une démarche envisageable si la situation sanitaire dans le pays s’améliore.

Ainsi, la future réunion entre la tutelle et les syndicats dont la date n’est pas encore fixée s’attèle à étudier plusieurs aspects liés à la relance des cours au sein des établissements scolaires et la prise en compte de la nécessité de préserver la santé des élèves et le personnel éducatif.

Il est prévu lors de la prochaine réunion, l’élaboration d’une feuille de route qui fixera les modalités du passage des élèves des trois cycles scolaires à des classes supérieures et définir aussi la meilleure manière d’organiser les examens du 5ème, BEM et BAC.

Il est à préciser que le ministère de l’Éducation nationale, les syndicats et les partenaires sociaux pourront étudier, lors de cette rencontre de consultations, l’option d’annuler les examens finaux du 5ème et BEM et se contenter de la moyenne annuelle et la moyenne du premier et de second trimestre.

Rappelons que le ministère de l’Education nationale avait annoncé le 19 avril dernier la prolongation jusqu’à mercredi 29 avril courant la suspension des cours, au niveau de tous les établissements d’éducation et d’enseignement, tous paliers confondus.

«Conformément aux orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et en application de la décision du Premier ministre, du 18 avril 2020, portant reconduction du dispositif actuel de confinement ainsi que de l’ensemble des mesures préventives qui l’accompagnent, pour une période supplémentaire de dix (10) jours , à partir du 19 avril jusqu’au 29 avril 2020, le ministère de l’Education nationale annonce la prolongation de la suspension des cours au niveau de l’ensemble des établissements d’éducation et d’enseignement, tous paliers confondus, et ce jusqu’au 29 avril courant», a indiqué le communiqué du ministère.

Face à l’inquiétude soulevée aussi bien par les élèves que par leurs parents quant au risque d’une année blanche, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a tenu à les rassurer lors de son dernier message adressé, jeudi 23 avril, au peuple algérien à la veille du mois sacré du Ramadhan.

Il a assuré que des dispositions au profit des élèves des trois paliers de l’éducation seront prises en leur faveur. «Pour ce qui est de l’inquiétude de nos enfants, élèves, étudiants et leurs parents quant au sort de l’année scolaire, je tiens à rassurer tout un chacun que les mesures, qui seront prises incessamment pour prendre en charge cette préoccupation légitime, seront incontestablement dans leur intérêt à tous», avait indiqué le chef de l’État.

