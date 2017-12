<span style='text-decoration: underline;'>Haï Es Sabah</span>:<br><span style='color:red;'>La nouvelle ACTEL d’Algérie Télécom enfin opérationnelle</span>

Le réseau de l’opérateur historique des télécommunications Algérie Télécom, a été renforcé à Oran-Est au début de cette semaine par l’ouverture d’une nouvelle agence commerciale des télécommunications à Haï Es Sabah.

Cette nouvelle agence commerciale devait être opérationnelle début 2016, mais son inauguration avait été ajournée par l’opérateur public des télécommunications au grand dam des abonnés de cette zone de la ville. Cette agence a été conçue pour faire face à la forte densité démographique des cités d’Oran-Est. Il s’agit d’un local situé au RDC d’un bâtiment. L’agence commerciale a la charge d’accueillir des milliers d’abonnés du téléphone fixe et de l’ADSL de cette zone qui connaît un boom démographique sans précédent avec la réception de nouvelles cités LSP et AADL et la construction de nouvelles coopératives immobilières de Sidi Maârouf et de Hassi Bounif. L’opérateur public des télécommunications dispose seulement de quelques agences commerciales à travers le territoire de la wilaya pour servir des centaines de milliers d’abonnés; ce qui a eu pour conséquence une tension continue sur ces agences commerciales. Le personnel du guichet est totalement dépassé par le nombre d’abonnés qui viennent tous les jours pour régler une facture, se plaindre des pannes récurrentes et parfois prolongées ou pour déposer de nouvelles demandes pour l’installation du téléphone fixe.

H. Maalem