<span style='text-decoration: underline;'>TINDOUF</span>:<br><span style='color:red;'>La nouvelle aérogare réceptionnée le 1er semestre 2017</span>

La nouvelle aérogare de l’aéroport de Tindouf sera réceptionnée durant «le premier semestre de 2017», a-t-on appris des responsables du secteur des transports.

Retenue au titre des travaux d’aménagement et d’extension de l’aéroport «Commandant Farradj» de Tindouf, d’une capacité d’accueil annuelle de près 100.000 passagers, cette nouvelle structure aéroportuaire, vaste de 5.000 m2, répondra aux préoccupations des passagers, assurer leur confort et améliorer les prestations, a précisé le directeur des transports de Tindouf, Mehdi Mellakh. Une enveloppe de 80 millions DA a été consacrée à la réalisation d’une série d’opérations au niveau de la future aérogare, consistant notamment en la mise en place des équipements techniques nécessaires et la réalisation de l’aménagement extérieur, pour être livrée dans les quatre mois prochains, a-t-il ajouté. L’ancienne aérogare devra faire objet de travaux de restauration une fois la nouvelle structure similaire est mise en exploitation permettant de prendre en charge le flux des passagers aux destinations intérieures et extérieurs, a indiqué ce responsable.