<span style='text-decoration: underline;'>Parue au Journal officiel </span>:<br><span style='color:red;'>La nouvelle de la Santé entre en vigueur</span>

C’ est officiel, la nouvelle loi relative à la santé est entrée en vigueur depuis hier. Publiée dans le Journal officiel, mercredi dernier, ce texte législatif qui a pris des années avant sa promulgation est censé corriger toutes les failles d’un système de santé dont l’ancienne loi ne parvenait plus à faire face à l’évolution de la société. Il y a bien entendu l’apparition et le fort développement des cliniques privées mais également les nouveaux défis sanitaires, en matière de diagnostic et de prise en charge de maladie émergeante qui font l’essentiel du tableau clinique nationale. La nouvelle loi qui, faut-il le souligner, met en avant le droit à la santé comme droit humain fondamental, ambitionne de mieux réguler et surtout moderniser le système de santé pour répondre avec un maximum d’efficacité à la demande pressante d’une société qui a dépassé la phase des affections transmissibles et réclame de meilleurs soins individuels.

C’est là toute la problématique à laquelle sont censés répondre les 450 articles qui accordent un intérêt particulier aux volets relatifs à la prévention. Un axe central, spécifiquement orienté vers les maladies non transmissibles, dites maladies du siècle. Le Diabète, l’hypertension artérielle et autres cancers pourrissent la vie de millions d’Algériens, alors qu’à bien lire la loi, il est possible d’en limiter la prévalence. Il reste que cette prévention reposera sur des moyens qu’affectera l’Etat et répondra à des actes médicaux précis.

Outre cet aspect des choses, la loi relative à la Santé met au centre du système la santé de la mère, de l’enfant, des personnes âgées, des adolescents, des handicapés et des toxicomanes, ainsi qu’à la promotion de la santé alimentaire et de l’activité sportive. Un large panel qui devrait amener les structures sanitaires décentralisées à jouer un rôle clé dans l’épanouissement de l’individu algérien. Un vœux que certains peuvent qualifier de pieux mais que le législateur installe à la plus haute marche des priorités de l’Etat. On retiendra à ce propos, la création d’une carte sanitaire adaptée aux spécificités de chaque région, dans le but de maitriser les maladies propagées et mobiliser les financements nécessaires pour y faire face, outre les enquêtes régionales et nationales susceptibles d’aider les décideurs.

Autre disposition du texte législatif et qui a fait polémique cette année concerne le service civil. «L’Etat assure les moyens matériels et met en place les mesures incitatives nécessaires à l’exercice de l’activité de l’assujetti au service civil, notamment dans les wilayas du Sud et les Hauts-plateaux», stipule la loi dans l’un de ces articles.

Concernant le domaine de la bioéthique, la nouvelle loi sur la santé stipule dans son article 356 qu’ «il est crée une agence nationale des greffes chargée de coordonner et de développer les activités de prélèvement, de transplantation ou de greffes d’organes, de tissus ou de cellules humains et d’en assurer la régularité et la sécurité». S’agissant de l’assistance médicale à la procréation, l’article 374 de la même loi a interdit «la manipulation dans un but de recherche scientifique, le don, la vente et toutes autres formes de transaction: de spermatozoïdes, d’ovocytes même entre coépouses, d’embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse ou une autre femme, sœur ou mère ou fille».

Il reste que cette loi pour officiellement opérationnelle qu’elle est née, dépend pas moins de quelques 200 textes d’application qui devront être promulgués pour donner tout son sens au texte. Le travail juridique qui reste à accomplir est, pour le moins, titanesque.

Alger: Smaïl Daoudi