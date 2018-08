<span style='text-decoration: underline;'>Visite d’inspection du wali d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>La nouvelle faculté de Médecine ouvrira ses portes en septembre prochain</span>

Une deuxième faculté de Médecine d’une capacité de 10.000 places ouvrira ses portes en septembre prochain, a-t-on appris hier en marge d’une visite d’inspection effectuée par le wali d’Oran Mouloud Cherifi. Cette faculté réalisée en face de l’Etablissement Hospitalier universitaire d’Oran pourra accueillir les étudiants dès la prochaine rentrée universitaire.

Le plus gros de ce projet a été finalisé, reste l’acquisition des équipements ainsi que le recrutement du personnel enseignant et des spécialistes dans la gestion de cette faculté réalisée par une société chinoise.

Notons que le Wali d’Oran en marge de cette visite, s’est rendu à l’hôpital des grands brulés ainsi qu’à l’institut du cancer en cours de réalisation à l’USTO. Ces projets qui accusent du retard et devraient être réceptionnés durant la fin de l’année en cours a provoqué l’ire du wali d’Oran quant au retard accusé par ces projets et il a exhorté les responsables de ces projets à accélérer les travaux au niveau de l’aménagement extérieur et des travaux de la clôture. Notons que l’hôpital des grands brulés assurera la prise en charge des brulés et grands brulés pour la population de la région ouest et en particulier de la zone pétrochimique d’Arzew et des zones industrielles.

Cette structure permettra la prise en charge des patients brulés à tous les stades de leur évolution médicale et chirurgicale. Un grand nombre de patients doit pouvoir bénéficier de ces soins spécialisés dans les meilleurs délais. Il est à noter que la réalisation de cet hôpital de 120 lits pour grands brulés à Oran s’inscrit dans le cadre de la prise en charge spécialisée nt de la région ouest pour faire face aux besoins de la zone pétrochimique et industrielle de cet important pole à l’instar des institutions de cancérologie, de cardiologie, de la rhéologie et de la pédiatrie.

Cette nouvelle structure, une fois opérationnelle viendra aussi prendre en charge les brulés qui seront orientés du pavillon des brulés du Centre Hospitalier Universitaire d’Oran et garantir ainsi des soins multidisciplinaires et de qualité.

Quant à l’Institut national de recherche sur le cancer, elle comprendra 120 lits spécialisés. Une fois réceptionné, l’Institut contribuera à la lutte contre les pathologies cancéreuses et permettra aussi de diminuer la charge sur l’actuel centre anticancéreux “Emir Abdelkader” de Misserghine qui prend en charge les malades de plusieurs wilayas de l’Ouest du pays.

Fethi Mohamed