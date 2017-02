Il ne se passe pas un jour, sans que les médias français ne ressortent la présence coloniale en Algérie et tentent d’y trouver quelques aspects positifs tout en s’efforçant de dépeindre un tableau peu reluisant, de l’Algérie d’aujourd’hui. Une manière de soutenir une diplomatie française qui ne trouve pas d’issue honorable à un passé sanglant. La France en est arrivée à cela, après avoir désespéré de retrouver son paradis perdu. Il faut dire, qu’au lendemain de son indépendance, l’Algérie s’est construite par la volonté et la détermination d’une génération de maquisards qui, à la fleur de l’âge avaient cru en l’idéal de liberté. La puissance colonisatrice qui avait perdu sa guerre, aux doubles plans militaire et politique, ne donnait pas cher de ce tout nouveau pays, qui ne disposait d’aucun véritable levier, pour édifier une nation digne de ce nom.

Cependant, les premières années de l’indépendance ont, bien entendu, obligé les Français à revoir leur copie. L’Algérie n’était pas morte et encore moins dépendante d’une quelconque puissance. Bien au contraire, avec le peu de moyens dont ils disposaient, les Algériens ont réussi le miracle, d’édifier un Etat digne de ce nom, et poser les jalons d’une véritable nation. Un authentique miracle moderne qui a forcé le respect de l’ancienne puissance occupante et de ses alliés. Ceux-ci, ont reconnu la force de frappe politique et diplomatique, dont s’est dotée l’Algérie, quelques années à peine, après son indépendance. Jusqu’à ce jour, on évoque encore les succès de la diplomatie algérienne, sur des questions fondamentales, en rapport avec le principe des droits des peuples à disposer de leur avenir.

Aujourd’hui, les Algériens voudraient faire le bilan de leur indépendance. C’est là un besoin légitime, sauf qu’ils ne sont pas seuls, à vouloir tirer les enseignements de leur histoire. Bien des cercles intéressés, veulent les y «aider». Le procédé est on ne peut plus simple. Il s’agit de noircir l’image du pays, autant que possible. Politiquement, ce serait l’asphyxie totale, sans aucune chance d’évolution positive. Et pour couronner le tout, ces mêmes cercles s’acharnent à pilonner la diplomatie algérienne, la traitant de faiblarde et totalement déconnectée, des réalités du monde d’aujourd’hui.

Cette nouvelle guerre, les Algériens doivent la gagner, en se forgeant leur propre opinion de leur pays, en tirant les vraies conclusions. Ce ne sera pas facile, de se convaincre que le pays est sur la bonne voie, lorsque tout le monde semble dire le contraire. Mais la réalité est bien là. L’Algérie est debout et le restera pour des siècles encore.

Par Smaïl Daoudi