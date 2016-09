<span style='text-decoration: underline;'>Une conférence régionale des universités de l’Ouest ce jeudi à Oran</span> :<br><span style='color:red;'>La nouvelle loi sur la recherche scientifique à l’ordre du jour</span>

Une conférence régionale des universités de l’Ouest, se tiendra ce jeudi 22 courant, à l’université d’Oran 1 et sera animée par le DG de la Recherche scientifique et du développement technologique, Hafidh Aourag, auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

«Cette conférence sera organisée pour expliquer aux cadres universitaires de l’Ouest, la nouvelle loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique», confie une source bien informée. Cette nouvelle loi, adoptée par l’APN, à la mi-septembre 2015, institutionnalise la recherche dans le secteur socio-économique. L’accent sera mis, dans la nouvelle loi sur «la promotion et la valorisation de l’activité de recherche scientifique et de développement technologique, dans le secteur socio-économique. Cette loi institutionnalise la notion de chercheur et de recherche en milieu industriel», avait affirmé le DG de la RSDT. Les nouvelles dispositions contenues dans cette 3ème loi, consacrée essentiellement au développement technologique, visent à «mettre en place un dispositif de recherches scientifiques, productif et au service de l’économie nationale».